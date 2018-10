La ventisca que viene

A mucha gente le encantan las predicciones meteorológicas sobre todo cuando tienen que ver con nevadas, olas o vientos huracanados, que si de verdad llegan, acaban provocando llantos y lamentaciones. Mientras tanto, sin embargo, pocos se resisten a enseñar la pantalla de su móvil que anuncia tormentas con muchos rayos a ocho kilómetros, a comparar los mapas del periódico con las previsiones de la tele o defender las témporas de su confianza. Esta vez ya hay materia para discusión a nada que se acerque el fin de semana, porque se anuncia ventisca. No se sabe si llegará a San Sebastián, se admiten apuestas en las que solo se juegue el honor de disponer de las mejores predicciones del mundo, pero la ciudad cambia de estación. Todavía habrá más ventiscas hasta que llegue otro fenómeno, esta vez no meteorológico sino político: la campaña electoral que dilucidará, como ocurre cada cuatro años, quienes son los 27 concejales que representarán a la ciudadanía y quién será la persona que resultará elegida como alcalde por ellos. Tres partidos tienen ya designados sus candidatos, Eneko Goia (PNV) a falta de ratificación oficial; Ernesto Gasco (PSE) y Reyes Karrere (EH Bildu). El abandono de la política municipal por parte de Miren Albistur deja todas las incógnitas abiertas en el seno del PP que, dicen, teme la falta de apoyos. ¿Qué hará Podemos, ahora sin representación en el Ayuntamiento porque en las últimas elecciones decidió concurrir solo a las forales? Es una pena que los móviles no tengan predicciones tan ¿fiables? para las elecciones como para el tiempo. Tampoco hay témporas, pero sí encuestas de las que, por cierto, la gente se fía menos.