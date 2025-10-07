Una vendedora acude a una feria en San Sebastián y le roban una mochila con el dinero conseguido: «Ya lo doy por perdido todo» La comerciante, originaria de Extremadura, pide ayuda para tratar de recuperar su móvil con gran valor sentimental

Martes, 7 de octubre 2025, 07:23

«Ayer por la tarde, al terminar la Feria de Artesanía en el Boulevard de San Sebastián me robaron una mochila con el dinero de lo que había vendido en la feria», cuenta Merche, una comerciante originaria de Extremadura, que ha pedido ayuda a través de una publicación en redes sociales para tratar de recuperar su móvil con gran valor sentimental.

El hurto tuvo lugar la tarde del pasado sábado. «Como llovía, estábamos a punto de recoger toda la mercancía y dejé mi mochila un segundo en el asiento del copiloto. Fue en cuestión de segundos cuando abrieron la puerta y se llevaron la mochila y el móvil que estaba en el salpicadero», relata Merche, mejor conocida como 'La chica de las pulseras'.

«El dinero era del trabajo de muchas horas y ya se lo habrán gastado», lamenta Merche sobre los aproximadamente 900 euros que le han sustraído. «Había casi 900 euros, entre el dinero de las ventas, dinero que tenía que meter en el banco y con el que daba las vueltas. También se llevaron el teléfono y la cartera con toda mi documentación y más cosas que tenía dentro», continua diciendo la comerciante que suele viajar por diferentes puntos de la península con sus originales creaciones.

Una comerciante pide ayuda para encontrar su móvil robado en San Sebastián

La comerciante, originaria de Extremadura, ahora pide ayuda para tratar de recuperar su móvil con gran valor sentimental. «Un chico encontró la cartera el domingo en las inmediaciones el Hotel María Cristina y la llevó a la policía. Estoy a la espera de que me llegue a casa», relata la mujer a este periódico.

«He podido recuperar el DNI y el carnet de conducir y las tarjetas ya están anuladas», resalta. Pero «la mochila de tela de colores no aparece y el móvil tampoco. Es un móvil que no vale nada, pero todo lo que hay dentro si es de valor para mí», explica Merche, a la vez que pide que «si alguna persona lo encuentra, que por favor lo lleve a la policía».

«Creo que había una cámara ubicada en la oficina de Turismo y no sé si se podrán ver algunas imágenes del momento del robo. Aunque ya lo doy por perdido todo y no creo que aparezca nada más», lamenta la comerciante.