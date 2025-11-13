Los vecinos de Añorga Txiki temen que el barrio pierda su «identidad y futuro» La asociación Añorgatxikitarrak de Donostia critica el desarrollo urbanístico aprobado porque «da prioridad a los intereses de la constructora»

Jorge F. Mendiola San Sebastián Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

La aprobación inicial del proyecto de urbanización de Añorga Txiki, donde en los próximos meses comenzará la construcción de 272 nuevas viviendas, ha suscitado críticas y rechazo entre los vecinos del barrio. En un comunicado, la asociación Añorgatxikitarrak muestra su temor a que la zona «pierda su identidad, su habitabilidad y su futuro», al tiempo que acusa al gobierno municipal de «dar prioridad a los intereses de la empresa constructora» y «no atender las preocupaciones expresadas por el vecindario, pese a los intentos de diálogo con el Ayuntamiento».

Desde la asociación denuncian la «falta de participación real» de la ciudadanía en un proyecto que «modificará sustancialmente» el entorno. «El Ayuntamiento se jacta públicamente de haber realizado 'un proceso participativo intenso', pero la realidad es muy distinta: tuvimos que llevar al Pleno la ausencia de participación para que el Ayuntamiento organizara algún tipo de proceso, que finalmente se redujo a una única reunión informativa abierta en el barrio, sin mecanismo de deliberación ni integración de las aportaciones vecinales», subrayan.

Añorgatxikitarrak recuerda además que «la saturación de tráfico y la falta de aparcamiento y servicios es ya una realidad palpable». Y advierte de que la llegada de centenares de nuevas familias «agravará aún más una situación que llevamos denunciando sin que se hayan puesto en marcha soluciones eficaces».

Por todo ello, la entidad vecinal reclama que este desarrollo urbanístico «no se convierta en una carga para el barrio, sino en una oportunidad». Para eso, sostienen, «hace falta voluntad de escuchar, planificación responsable y respeto por quienes vivimos aquí».

La asociación explica que en los últimos años ha presentado alegaciones, organizado manifestaciones y movilizado al barrio para reclamar «un proyecto sostenible, que atendiera los vacíos y deficiencias de Añorga Txiki y que a la vez pudiera resultar viable para la empresa promotora». Sin embargo, lamenta, el Ayuntamiento «no solo ha ignorado la oposición mayoritaria del vecindario, sino que ha priorizado escuchar a la constructora en lugar de abrir un verdadero diálogo».