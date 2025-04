Los vecinos de Amara Viejo exigen inversiones «en un barrio que ha sido destrozarlo» con San Bartolomé

«Satisfacción y sorpresa, aunque la decisión del Ayuntamiento ha llegado tarde. Lo que tenemos es mucha curiosidad, porque no sabemos dónde va a terminar ... esta historia». Así ha comenzado Harkaitz Aranburu, portavoz de la asociación vecinal Amara Bai, su comparecencia de este martes en la que la entidad ha valorado la renuncia del consistorio a construir el polémico centro comercial y parking del cerro de San Bartolomé. «Llevamos más de 30 años en esta lucha, y ahora iniciamos un nuevo proceso que nadie sabe cómo va a terminar».

Aranburu ha definido todo el proyecto de San Bartolomé, «que empezó hace 30 años y no en 2008 como nos quieren hacer creer», como un «error» que ha generado «sufrimiento, secuestro, desconfianza en la comunidad y ocultación de información». Por todo ello, ha exigido a todos los grupos que componen la actual corporación municipal y «a todos los que se han agregado en estos momentos a esta nueva batalla», que compensen por «daños y perjuicios, no solo a San Bartolomé Muinoa si lo tienen que hacer, también al barrio de Amara Viejo con infraestructuras deportivas y cultura para que de una puñetera vez podamos afrontar el futuro de este barrio de verdad».

El portavoz de la entidad, que ha definido como «feo» el cambio que se ha producido en el barrio con las construcciones realizadas en la calle Lizarra y el Alto de San Bartolomé, «eso ya no tiene perdón, ni vuelta a atrás», ha solicitado al Ayuntamiento «humanizar el entorno de la plaza Easo, donde se ha construido por ejemplo una plaza que aún está incompleta. Porque lo que sí han hecho de verdad es destruir. Pedimos que se empiece a hablar de barrio».

Desde Amara Bai tienen claro que «salimos de una lucha, pero vamos a entrar en otra más grande», en referencia al proyecto de la playa de vías de Easo. «Tenemos también en este caso curiosidad con saber qué se va a hacer allí. Esperamos que el Ayuntamiento nos dé voz y participación a las asociaciones de vecinos y sociales del barrio».

Por último, Aranburu ha querido tener un recuerdo «y respeto» para los 174 vecinos que a lo largo de estos años de obras por el proyecto de San Bartolomé «han tenido que abandonar sus viviendas por las obras ya realizadas en el barrio».

«Viene otra marea»

Sobre qué futuro auguran a la paralización del proyecto de construcción del centro comercial y parking de San Bartolomé, Aranburu ha explicado que es un proceso «que acaba de comenzar. Creíamos y creemos que había terminado toda esta historia y nos hemos encontrado que viene otra marea que no sabemos cómo va a terminar. Sí que pedimos al Ayuntamiento que sean claros, porque parece que las compensaciones económicas van a ser muy altas». Sobre esa «marea» ha señalado que se refiere a «que estamos empezando otra vez con otro proceso, después de que hayan destrozado, lo han destruido, no su espíritu pero sí al barrio físicamente. Y no sabemos después de ese agua, de ese anuncio».

Sí que han vuelto «exigir» al consistorio «transparencia, pero con palabras claras». Amara Bai espera la llamada del consistorio para reunirse y se está entrevistando con otras entidades vecinales y sociales del barrio para analizar «el frenazo» que ha dado el Ayuntamiento con este proyecto.