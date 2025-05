Los vecinos de Amara piden en el Parlamento cubrir las vías del Topo

Tres miembros de la asociación de vecinos de Amara Berri (Abae) han comparecido este martes a petición propia ante la Comisión de Movilidad y Transporte ... del Parlamento Vasco para explicar con detalle su propuesta de cubrición de las vías del Topo en el paseo de Errondo para reducir la contaminación acústica que sufren 3.500 residentes de la zona, un proyecto que parece haber superado los escollos técnicos y se enfrenta al último obstáculo que lo separa de la realidad: el económico. Ramón Rubio, Rafael Oñaederra y Josu Crespo han viajado a Vitoria para defender una solución que salva la condición 'sine qua non' de mantener en servicio las vías durante las obras.

«Nosotros proponemos, y así lo hemos explicado en la comisión, cubrir el tramo entre Morlans y Anoeta con dos paredes y un techo prefabricados, de modo que en ningún momento habría que interrumpir la circulación ferroviaria. Además, la posibilidad de apoyar una de esas paredes en una zapata de hormigón incrustada en el monte permitiría generar nuevos espacios peatonales e integrar toda la estructura dentro del paisaje», apunta Crespo, quien informa de que este planteamiento fue recibido con buenos ojos tanto por EH Bildu como por el PP.

Si bien tanto PNV como PSE mantienen sus reticencias amparándose «en la normativa y los mapas de contaminación acústica» que señalan al tráfico viario como fuente principal del ruido, «no cierran la puerta» a estudiar la ejecución de la cubierta, según los comparecientes. Su oferta concreta, de momento, sigue siendo la colocación de un «prototipo innovador de pantallas acústicas» en el que, al parecer, trabaja Tecnalia. Los jeltzales, además, han remarcado que al tratarse de una intervención en suelo municipal la aportación presupuestaria tendría que ser «consensuada» con el Ayuntamiento.

«No podemos abrir las ventanas»

«Nosotros nos despertamos con el Topo de las 5.30 horas, en verano no podemos abrir ventanas, los niños tienen que estar encerrados en clase y en algunas consultas médicas no se escucha bien. ¿Por qué en vez de tener que vivir encapsulados no encapsulamos la fuente del ruido, sobre todo ahora que con la pasante aumentarán las frecuencias y la circulación nocturna de convoyes de mercancías?», han argumentado los representantes vecinales ante los grupos parlamentarios.

En cuanto al tramo entre Anoeta y Riberas de Loiola, Ramón Rubio recordó en la comisión que Euskal Trenbide Sarea –ente público que gestiona la red ferroviaria vasca– se ha mostrado «receptivo» a estudiar la inclusión el cubrimiento en el proyecto del futuro intercambiador, todavía por redactar. «No subiría mucho el coste de una obra tan grande, que sí obligará a desviar los trenes por el paseo de Zorroaga y durará más de tres años», ha concluido.