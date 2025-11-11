Vecinos de Altza rechazan el desarrollo de Auditz Akular por «inadecuado» e «insostenible»

La Iniciativa Ciudadana Altza XXI criticó este lunes la operación urbanística para construir 3.000 viviendas en Auditz Akular, un proyecto que tachan de «inadecuado» ... e «insostenible». La plataforma vecinal asegura que este desarrollo residencial que Ayuntamiento y Gobierno Vasco se han comprometido a impulsar es una «invasión» de casi 100 hectáreas de los «últimos» terrenos rurales de la zona este de la ciudad, «sacrifica» suelos de «alto valor» medioambiental, ecosistémico y agrológico y supone una concentración (de pisos de alquiler protegido) «incompatible con la cohesión social».

«El proyecto ha sido informado negativamente este mismo año por el órgano del Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente, cuestión flagrantemente acallada por el alcalde, Jon Insausti, y el consejero de Vivienda, Denis Itxaso» en el anuncio realizado la pasada semana, advierten desde Altza XXI, que subraya que la situación de la vivienda en Donostia, con un «95 %» de venta libre, «se debe a la política de PNV-PSE al frente del consistorio».

Según datos del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, sostiene la iniciativa ciudadana, «en los últimos 30 años se han construido más de 28.000 viviendas en Donostia y un escaso 4 % era protegida. No se ha ejecutado más que un 17,30% de los alojamientos dotacionales y no ha habido un aumento significativo de la vivienda pública».

Además, lamenta, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco lleva «más de 10 años sin promover» vivienda protegida en Donostia. «Lo que ambas administraciones no han hecho durante décadas quieren hacerlo ahora de golpe, en el sitio inadecuado y con un proyecto insostenible, desequilibrado y que provoca segregación social».

En este sentido, la plataforma afea a Insausti e Itxaso que «no realizan mención alguna» a que la concentración de 2.400 viviendas de alquiler en el mismo ámbito es «una práctica de segregación social que nos hace retroceder varias décadas», además de un «peligroso experimento sociológico y totalmente contrario a la cohesión social que, como principio legal, ha de definir al urbanismo moderno».

Por ello, les propone que consulten a Alokabide, empresa pública de vivienda del País Vasco, su experiencia de concentración de 300 pisos protegidos en la calle Bremen de Vitoria, experiencia que «le ha llevado a declarar públicamente que ha de actuarse en unidades de menor tamaño porque la concentración es insostenible».