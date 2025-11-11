Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Terrenos de Auditz Akular, donde se prevén 3.000 pisos. ARIZMENDI

Vecinos de Altza rechazan el desarrollo de Auditz Akular por «inadecuado» e «insostenible»

Altza XXI tacha de «invasión» el proyecto para construir 3.000 viviendas en los «últimos» suelos rurales de la zona este

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La Iniciativa Ciudadana Altza XXI criticó este lunes la operación urbanística para construir 3.000 viviendas en Auditz Akular, un proyecto que tachan de «inadecuado» ... e «insostenible». La plataforma vecinal asegura que este desarrollo residencial que Ayuntamiento y Gobierno Vasco se han comprometido a impulsar es una «invasión» de casi 100 hectáreas de los «últimos» terrenos rurales de la zona este de la ciudad, «sacrifica» suelos de «alto valor» medioambiental, ecosistémico y agrológico y supone una concentración (de pisos de alquiler protegido) «incompatible con la cohesión social».

