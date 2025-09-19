Los usuarios del parking de La Concha piden al Ayuntamiento el «secuestro» de la concesión

Los residentes con plaza en el parking de La Concha han optado por la máxima presión tanto a la concesionaria del estacionamiento como al Ayuntamiento ... porque no están dispuestos a esperar meses a que se resuelva la «muy preocupante» situación de inseguridad. La asociación recientemente constituida con 243 usuarios ya ha logrado los primeros compromisos: «bunkerizar» las dos plantas inferiores con cerramiento metálico. No se conforman con esta medida. En un escrito registrado en el Ayuntamiento solicitan que ante las «graves infracciones» cometidas por la concesionaria en la protección de la seguridad del estacionamiento, solicitan que la administración «secuestre» (recupere) de forma temporal la concesión mientras da inicio a un expediente de «resolución» del contrato con Telpark.

El hartazgo por los robos, agresiones, roturas de lunas y ocupación de vehículos ha llevado a un cuarto de millar de residentes con plaza en el parking de la plaza Cervantes a movilizarse para que se adopten medidas urgentes. Han constituido una asociación, se han reunido con el Ayuntamiento y con la empresa y han puesto negro sobre blanco sus argumentos y demandas para que la situación cambie lo antes posible. «No admitimos que dejen pasar el tiempo sin adoptar medidas cuando hay personas que están aparcando sus coches fuera del parking por el miedo que están pasando», explicaron fuentes de la asociación.

«Obligaciones esenciales»

La asamblea realizada esta semana acordó exigir al Ayuntamiento medidas de «seguridad, accesibilidad y mantenimiento» para cumplir con las condiciones establecidas en la concesión. Los usuarios entienden que la empresa está incumpliendo «obligaciones esenciales» del pliego de condiciones, como la de tener el personal necesario para que el servicio goce de las debidas condiciones de seguridad «evitando al usuario cualquier incomodidad, peligro o demora».

La asociación afirma que Telpark no solo no cumple esta premisa sino que «prácticamente deja el parking sin personal durante las horas nocturnas que es cuando se producen la mayoría de las incidencias». Igualmente, señalan que la iluminación del parking «no llega ni a la cuarta parte de lo que en el pliego se considera iluminación mínima, lo que repercute en la seguridad del establecimiento». Recuerdan en su escrito que el artículo 73.2 apartado a) indica que «si el adjudicatario incumpliere las obligaciones que le incumben el Ayuntamiento está facultado para exigir el cumplimiento o declarar la resolución del contrato», pudiendo declarar «la caducidad de la concesión».

La asociación recuerda en su escrito que «la Administración tiene la potestad de vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario» lo que, «ante la gravísima situación de peligro para los usuarios», le faculta para «iniciar un expediente de resolución de la concesión». Como este trámite se prolongaría en el tiempo, el colectivo solicita «el secuestro temporal» de la concesión. «El Ayuntamiento puede y debe ejercer la potestad de intervención temporal del servicio concesionado», lo que le permite «tomar el control de forma transitoria, designando un interventor o asumiendo directamente la gestión, hasta que se restablezca la normalidad o se tomen las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio».

«Bunkerizar» las plantas

El colectivo vecinal, además de registrar este escrito en el Ayuntamiento, se reunió esta semana con el Departamento de Movilidad y con responsables de la empresa concesionaria para reclamar medidas urgentes. Fuentes de la asociación indicaron que han logrado el compromiso de Telpark de «bunkerizar» las dos plantas de residentes con verjas metálicas en los accesos rodados para impedir la entrada de quienes no son residentes. Es una medida que ya se ha adoptado en otros parkings de la ciudad como Boulevard y Okendo, ante los problemas de seguridad que también se han registrado en estos estacionamientos.

La asociación de residentes demanda que se coloque una barrera en la Avenida que priorice su acceso al de los vehículos de rotación

En un escrito enviado al Ayuntamiento, afirma que se cometen infracciones graves que justifican la caducidad de la concesión

Es una medida que los usuarios juzgan insuficiente, pero necesaria, para entorpecer que quienes no son usuarios accedan con facilidad a estas plantas.

Una de las cuestiones que más preocupan a los usuarios de la planta inferior del parking es la falta de cobertura telefónica lo que impide alertar en caso de una incidencia.

Otro de los compromisos que el colectivo entiende que ha logrado, esta vez del Ayuntamiento, es la colocación de una barrera automática en el acceso al parking de la avenida de la Libertad, de tal forma que se priorice la entrada de los residentes frente a los vehículos en rotación. Es una intervención que el Ayuntamiento anunció que se implantaría en 2018 y que finalmente se quedó en el tintero. Fuentes municipales señalan que estudiarán la medida que a día de hoy no tiene partida presupuestaria para su materialización.