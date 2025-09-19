Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los usuarios del parking de La Concha han solicitado verjas metálicas de seguridad como las instaladas en el parking del Boulevard A.M.

Los usuarios del parking de La Concha piden al Ayuntamiento el «secuestro» de la concesión

La empresa gestora se compromete a poner verjas metálicas en el acceso a las plantas de residentes ante los problemas de seguridad que se registran

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:21

Los residentes con plaza en el parking de La Concha han optado por la máxima presión tanto a la concesionaria del estacionamiento como al Ayuntamiento ... porque no están dispuestos a esperar meses a que se resuelva la «muy preocupante» situación de inseguridad. La asociación recientemente constituida con 243 usuarios ya ha logrado los primeros compromisos: «bunkerizar» las dos plantas inferiores con cerramiento metálico. No se conforman con esta medida. En un escrito registrado en el Ayuntamiento solicitan que ante las «graves infracciones» cometidas por la concesionaria en la protección de la seguridad del estacionamiento, solicitan que la administración «secuestre» (recupere) de forma temporal la concesión mientras da inicio a un expediente de «resolución» del contrato con Telpark.

