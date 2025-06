Una turista americana se une a una protesta contra el turismo en San Sebastián: «Fue incómodo»

M. S. Viernes, 20 de junio 2025, 06:49 Comenta Compartir

Sophie Heaton, una joven turista americana que se encuentra en la capital guipuzcoana ha vivido una situación bastante «incómoda», según ha descrito a través de un vídeo compartido en redes. Y es que en dicho vídeo puede verse a la joven turista andando durante una manifestación contra la turistificación por la Parte Vieja, de la que la propia joven ha sido participe, provocando cientos de comentarios.

El curioso momento tuvo lugar el pasado domingo por la mañana, cuando casi medio millar de personas recorrieron el centro de San Sebastián para protestar «por el modelo turístico y urbanístico de la ciudad», según destacan desde la plataforma Bizilagunekin, quienes organizaron la manifestación.

Tras una pancarta en la que se leía «Stop turistificación», medio millar de personas rechazaban lo que consideran que es una industria turística «fuera de control» con pancartas también reclamando viviendas más accesibles o pidiendo la 'okupación' de las que permanecen vacías.

Las respuestas al vídeo viral

«Menos pisos turísticos y más viviendas para vivir», era otra de las reclamaciones de los participantes que contaban con el respaldo de Stop Desahucios, Áncora, Eguzki, Ernai y LAB entre otras organizaciones y sindicatos.

Las respuestas de todo tipo tampoco faltaron en el vídeo viral de apenas cinco segundos, que cuenta con más de 450 mil visualizaciones. Y fueron varias las personas que argumentaban que «todos tienen derecho a poder viajar», mientras que otros argumentaban que «esas personas luego también visitan las ciudades americanas».

Aunque era una usuaria la que recibía el mayor número de reacciones en su comentario, al responder que la protesta era por «la gentrificación de los barrios. Se quejan porque no pueden pagar los altos precios de alquiler en las ciudades. No pueden desplazarse por la ciudad para trabajar o estudiar debido a la enorme cantidad de gente. No se quejan por las personas solamente por ser turistas», finalizaba.