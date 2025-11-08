Trini Grases, 50 años de fotografía

La veterana fotógrafa Trini Grases, en un momento de la presentación del audiovisual de fotografías en el Club Vasco de Camping.

La fotógrafa y montañera donostiarra Trini Grases, con 50 años de afiliación a la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa y al Club Vasco de Camping, ha montado con motivo de esa efeméride un sobresaliente trabajo audiovisual con fotos y música que recoge una selección realizada a lo largo de medio siglo retratando el mundo.

Es una memoria fotográfica dividida en diferentes géneros logradas en entornos y actividades, en la montaña, en la naturaleza, en sus viajes por tierra y mar, paisajes de todo tipo, arquitecturas, curiosidades, retratos, factores humanos, todo ello con encuadres diferentes y originales a los habituales que casi todos hacemos.

Trini es reconocida en su faceta artística que ha obtenido diferentes galardones en concursos de todo tipo. Entre sus premios destacamos los obtenidos en el concurso DV de fotografia anual, en los de Pyrenaica y en los sociales de la SFG y CVCE.

El montaje reúne diferentes temas y géneros de todo tipo. Sus imágenes son inteligentes, diferentes y bien valoradas, al tratarse de obras producto de un minucioso trabajo de su archivo fotográfico que narran historias, que cuidan la expresión artística trasmitiendo emociones e ideas a través de la imagen.

El acto al que asistieron numerosos aficionados a la fotografía, al montañismo y amigos y amigas de JesúsMª Guiroy, pues el trabajo estaba dedicado a él, recientemente fallecido.También fotógrafo, destacado en este arte tanto en el CVCE como en la SFG. Siempre será recordado por su personalidad habiendo dejado un gran vacío en la sociedad donostiarra en general y montañera. Como Trini, trató la tierra con sus cámaras, tenía muchas, y promocionó el arte como profesor en cientos de cursos de iniciación y mejora desde el año 1972 y tiene en su haber miles de alumnos que le recuerdan con cariño por la calidad de sus clases.

El acto fue dinamizado por Jesús Mª Alquézar, íntimo amigo del fallecido que le glosó en la introducción al acto. Trini con su esposo José Luis Pérez Judez, artista de la pintura, sale todas las semanas a la montaña con un grupo de amigos y amigas y siempre con la cámara en ristre que también le acompaña en sus viajes y en sus paseos saludables por nuestra ciudad. Martín Guiroy, hijo del homenajeado, cerró el acto con unas emotivas palabras de agradecimiento. Recibió numerosos aplausos en recuerdo de su padre.

