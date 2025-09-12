Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El túnel bajo la autopista de acceso a Larratxo es un punto crítico para la seguridad que va a ver renovada su iluminación. Fotos: Lobo Altuna

Las tres vías peatonales que llegan a Garbera estarán bien iluminadas el verano que viene

El 10% de los 6 millones de usuarios que tiene al año el centro comercial acuden a pie y pasan por algunos puntos críticos para la seguridad

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:19

Los tres caminos peatonales que llegan hasta Garbera desde Intxaurrondo, Altza y Martutene estarán bien iluminados el próximo verano. La semana que viene el Ayuntamiento ... sacará a licitación un proyecto para adecuar la iluminación de estas vías, algunas de las cuales pasan por puntos críticos para la seguridad. No son pocas las personas que acuden a pie al centro comercial. Según fuentes de Garbera, el 10% de los 6 millones de visitas que tiene al año son de clientes o trabajadores que viven en los barrios circundantes y acuden a pie.

