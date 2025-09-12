Las tres vías peatonales que llegan a Garbera estarán bien iluminadas el verano que viene

Los tres caminos peatonales que llegan hasta Garbera desde Intxaurrondo, Altza y Martutene estarán bien iluminados el próximo verano. La semana que viene el Ayuntamiento ... sacará a licitación un proyecto para adecuar la iluminación de estas vías, algunas de las cuales pasan por puntos críticos para la seguridad. No son pocas las personas que acuden a pie al centro comercial. Según fuentes de Garbera, el 10% de los 6 millones de visitas que tiene al año son de clientes o trabajadores que viven en los barrios circundantes y acuden a pie.

La Junta de Gobierno del consistorio tiene previsto sacar el próximo martes a licitación las obras de mejora de los accesos peatonales a Garbera. Se trata fundamentalmente de adecuar la iluminación de estas rutas que comunican a pie Garbera con Intxaurrondo, Larratxo y Martutene.

El paseo Otxoki de Intxaurrondo cuenta con iluminación de tecnología led, pero en el último tramo llegando al centro comercial «no hay suficiente luz por lo que se prevé la instalación de una nueva luminaria siguiendo la interdistancia y con las mismas características que las luminarias instaladas en la actualidad», señala la memoria del proyecto redactado por Krean, S. Coop. y aprobado por el Ayuntamiento el 4 de marzo de este año.

La ruta que hay que hacer desde Larratxo tiene dos tramos: uno a cielo abierto, que ya cuenta también con iluminación en la mayor parte de su recorrido pero con luminarias que no son las idóneas y se van a sustituir por otras de tecnología led. Además, se van a colocar farolas en el tramo más próximo a Garbera que hoy carece de iluminación.

Punto crítico

La zona más comprometida de esta ruta entre Garbera y Larratxo es la que transita por un túnel bajo autopista. Tal y como se indica en el mapa de puntos críticos del municipio «se trata de un lugar oscuro y con poca visibilidad». En este paso subterráneo existe iluminación, pero se van a colocar focos de mayor potencia «con objeto de ganar en sensación de seguridad», señaló la concejala de Igualdad, Ane Oyarbide. «No deja de ser un punto crítico para la seguridad de las mujeres y nos interesa adecuar su iluminación cuanto antes», añadió. No son pocos los incidentes que se han registrado en este punto, según indican fuentes de Garbera.

«Una zona bien iluminada y con buena visibilidad reduce la sensación de vulnerabilidad y dificulta que se den situaciones de riesgo. Estas actuaciones, a las que seguirán otras más adelante, no solo mejoran la seguridad real y percibida, sino que permiten a muchas mujeres elegir el camino más directo y cómodo sin tener que pensar si es seguro o no. Sobre todo cuando hablamos de un entorno comercial al que acuden muchísimas personas, no solo clientes, también mujeres que tienen ahí su puesto de trabajo», señaló Oyarbide.

La ruta a pie entre Garbera y Martutene transcurre junto a una vía de competencia foral, motivo por el cual el Ayuntamiento ha tenido que esperar el permiso de la Diputación para actuar en esta vía. El camino se divide en dos tramos. El primero y más cercano al centro comercial es un trayecto peatonal desde el que se accede a la carretera de subida desde el Polígono 27 hasta la rotonda de Garbera. El segundo tramo se concentra en la acera que va desde el final del tramo 1 hasta el Polígono 27.

43 luminarias

En el paseo Otxoki se contempla la instalación de una nueva farola, en el camino de Larratxo se instalarán dos luminarias y se sustituirán otras 10 en báculos existentes. La intervención más importante se efectuará en el camino de Martutene donde se contempla la instalación de 31 nuevas luminarias, 13 en el primer tramo y 18 en el segundo.

En el consistorio prevén que los trabajos en los tres ámbitos puedan empezar a comienzos de 2026. La ejecución de las obras tendrá una duración aproximada de seis meses, con lo que es previsible que los tres caminos dispongan de iluminación adecuada el verano que viene. El presupuesto de licitación de la obra asciende a 290.023 euros (IVA incluido).