Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miembros del Aquarium, Estación Marina de Plentzia y Tragsatec, momentos antes de subir al barco y liberar a las especies.
Miembros del Aquarium, Estación Marina de Plentzia y Tragsatec, momentos antes de subir al barco y liberar a las especies. Aquarium de Donostia

Tres tortugas boba vuelven al mar tras su recuperación en el Aquarium de Donostia

'Pluma', 'Morla' y 'Laida' llevan instalado un GPS para estudiar sus rutas migratorias

Álvaro Guerra

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:12

Comenta

Tres ejemplares de tortugas boba o Caretta caretta (en latín) han sido reintroducirdas en las aguas del Cantábrico tras meses de recuperación en el Aquarium de Donostia.

Las protagonistas son 'Pluma', 'Morla' y 'Laida'. Cada una de ellas llegó al Aquarium con graves problemas de salud y bajo peso, tras ser halladas en distintos puntos del litoral vasco. 'Pluma' apareció flotando en la costa Mutriku el pasado febrero; 'Morla' fue recogida a tres millas de Deba en mayo, y 'Laida' apareció en la playa de La Concha en junio del año pasado.

Las tres llegaron al Aquarium donostiarra con apenas 1 o 2 kilos de peso, pero han duplicado su peso tras su paso por la cuarentena del centro marítimo, donde se mantuvieron a una temperatura constante de 25 grados.

Una vez recuperadas, el pasado mes de septiembre las tres volvieron al mar. A partir de ahora, el seguimiento de sus movimientos estará monitoreado gracias a dispositivos GPS que se les instalaron antes de ser devueltas al mar dentro del proyecto SAREUS de la Red de Varamientos de Euskadi en el que participa la Estación Marina de Plentzia (PiE-UPV/EHU). Este programa consiste en estudiar las rutas migratorias y mejorar las políticas de conservación de esta especie en peligro.

Una de las tortugas, momentos antes de reintroducirla en el mar
Una de las tortugas, momentos antes de reintroducirla en el mar

Seguimiento de las especies

El proceso de recuperación ha incluído tratamientos contra neumonía, infecciones respiratorias y hongos, así como una dieta variada y completa con vitaminas. Tras alcanzar su peso y tamaño óptimos, han sido devueltas al mar equipadas con transmisores que enviarán datos de posicionamiento vía satélite Argos. Esto permitirá conocer sus rutas migratorias y ayudar a establecer políticas de conservación para esta especie.

La colaboración entre el Aquarium donostiarra, la Estación Marina de Plentzia y la empresa Tragstec ha permitido que, en los últimos tres años, al menos nueve ejemplares de tortuga boba hayan podido ser rehabilitadas y reintroducidas con éxito.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Obligan a un supermercado a readmitir a una trabajadora en Gipuzkoa a la que vigiló con un detective tras acumular 550 días de baja
  2. 2

    Sapa suministrará su tecnología al Ejército de EE UU con un acuerdo pionero por 5.000 millones
  3. 3 Barbara Goenaga y sus recuerdos de juventud en San Sebastián: «Los vendían en Gros en una tienda punk»
  4. 4

    «Hacía lo que quería conmigo, utilizaba mi cartilla y la tarjeta del banco»
  5. 5 El tabnabbing, la nueva estafa sobre la que alerta la Policía Nacional: «Todo es cuestión de un pequeño gesto»
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump
  8. 8 Cierra una emblemática zapatería de San Sebastián tras 65 años de actividad
  9. 9

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  10. 10

    La futura estación central del Topo en Donostia recibe sus escaleras mecánicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tres tortugas boba vuelven al mar tras su recuperación en el Aquarium de Donostia