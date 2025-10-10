Tres tortugas boba vuelven al mar tras su recuperación en el Aquarium de Donostia 'Pluma', 'Morla' y 'Laida' llevan instalado un GPS para estudiar sus rutas migratorias

Miembros del Aquarium, Estación Marina de Plentzia y Tragsatec, momentos antes de subir al barco y liberar a las especies.

Tres ejemplares de tortugas boba o Caretta caretta (en latín) han sido reintroducirdas en las aguas del Cantábrico tras meses de recuperación en el Aquarium de Donostia.

Las protagonistas son 'Pluma', 'Morla' y 'Laida'. Cada una de ellas llegó al Aquarium con graves problemas de salud y bajo peso, tras ser halladas en distintos puntos del litoral vasco. 'Pluma' apareció flotando en la costa Mutriku el pasado febrero; 'Morla' fue recogida a tres millas de Deba en mayo, y 'Laida' apareció en la playa de La Concha en junio del año pasado.

Las tres llegaron al Aquarium donostiarra con apenas 1 o 2 kilos de peso, pero han duplicado su peso tras su paso por la cuarentena del centro marítimo, donde se mantuvieron a una temperatura constante de 25 grados.

Una vez recuperadas, el pasado mes de septiembre las tres volvieron al mar. A partir de ahora, el seguimiento de sus movimientos estará monitoreado gracias a dispositivos GPS que se les instalaron antes de ser devueltas al mar dentro del proyecto SAREUS de la Red de Varamientos de Euskadi en el que participa la Estación Marina de Plentzia (PiE-UPV/EHU). Este programa consiste en estudiar las rutas migratorias y mejorar las políticas de conservación de esta especie en peligro.

Una de las tortugas, momentos antes de reintroducirla en el mar

Seguimiento de las especies

El proceso de recuperación ha incluído tratamientos contra neumonía, infecciones respiratorias y hongos, así como una dieta variada y completa con vitaminas. Tras alcanzar su peso y tamaño óptimos, han sido devueltas al mar equipadas con transmisores que enviarán datos de posicionamiento vía satélite Argos. Esto permitirá conocer sus rutas migratorias y ayudar a establecer políticas de conservación para esta especie.

La colaboración entre el Aquarium donostiarra, la Estación Marina de Plentzia y la empresa Tragstec ha permitido que, en los últimos tres años, al menos nueve ejemplares de tortuga boba hayan podido ser rehabilitadas y reintroducidas con éxito.