Tres nuevas especies de orquídeas silvestres elevan a 21 las identificadas en la ciudad

Aingeru Munguía San Sebastián Sábado, 3 de mayo 2025, 00:09 Comenta Compartir

Una de cal y otra de arena. El colectivo ciudadano 'Ophrys Taldea' que esta primavera había descubierto 18 especies de orquídeas silvestres en varios puntos de la ciudad ha hallado ejemplares de tres nuevas especies en las últimas semanas. Los integrantes de este grupo están muy agradecidos al Ayuntamiento por convertirse en aliado y ayudar a la proliferación de estas singulares plantas mediante la hibernación de los trabajos de mantenimiento en los parterres de las calles donde se ubican estas plantas. La cruz es que también han detectado incomprensibles actitudes de otros vecinos, que no solo no respetan las precarias protecciones colocadas para proteger estas flores sino que en algunos casos, incluso, se han producido ataques a ejemplares de especies protegidas.

Juan González de Suso explicó a DV que los trabajos de campo de campo de este grupo de ciudadanos han permitido descubrir tres nuevas especies de orquídeas en la ciudad. Se trata de flores de 'Cephalanthera longuifolia', descubiertas en los jardines del palacio de Aiete, ejemplares de 'Ophrys passionis' halladas en el paseo de Berio y también en el paseo Árbol de Gernika, y plantas 'Orchis mascula' detectadas en el paseo de Berio. Estas zonas ya habían sido identificadas en los últimos meses como las más prolíficas en orquídeas silvestres, así como la avenida de Tolosa, donde se logró detectar un ejemplar de 'Himantoglossum Robertianum' que es la primera cita en Gipuzkoa de esta planta que está incluida en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, al ser una especie en peligro de extinción.

Este grupo de ciudadanos valora la sensibilidad que ha mostrado el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento para proteger y dar a conocer esta riqueza botánica, ya que ha realizado unos carteles para informar de la presencia de estas flores y ha dado indicaciones precisas para espaciar las siegas en estos parterres con el objetivo de que los ciudadanos puedan apreciarlas durante los próximos meses. En concreto, González de Suso explicó que los trabajos que se están llevando a cabo estos días para apear varios ejemplares de tilos maduros en la avenida de Tolosa no están afectando a las orquídeas gracias a estas indicaciones.

Las nuevas especies se han detectado en los jardines del palacio de Aiete, paseo de Berio y en el paseo Árbol de Gernika

La divulgación de la presencia de una veintena de especies de orquídeas silvestres también tiene su cruz. El colectivo 'Ophrys Taldea' ha detectado que hay dos vecinos, uno en Lorea y otro en Berio, que no solo no están respetando las precarias protecciones colocadas alrededor de estas flores sino que están rompiéndolas y arrancando ejemplares. En Lorea se trata de «una persona acompañada de un perro» la que está actuando de esta manera. «Se dedica a arrancar las orquídeas y a quitar los palitos que colocamos marcando su ubicación», explica González de Suso. «No lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero lo sabemos por personas que lo han visto. Más que presentar una denuncia, nos gustaría hablar con él para explicarle que no tiene sentido lo que hace. Otros vecinos que tienen perros están encantados con nuestra labor». En Berio «también tenemos otro individuo que al parecer le molesta nuestra actuación y se dedica a tumbar las estacas y carteles, habiendo llegado a patear una de los ejemplares de 'Himantoglossum hircinum' que es especie protegida», denuncia. El colectivo se debate sobre si presentar una denuncia sobre estos hechos o no.

Mientras tanto, 'Ophrys Taldea' anima a la ciudadanía a disfrutar de estos ejemplares con el avance de la primavera y se felicita de que «cada vez más gente es consciente de que existen y se paran a observarlas y las aprecian». El colectivo baraja realizar alguna salida guiada más, tras la buena acogida que tuvo los paseos efectuados a finales de marzo, quizás de la mano con el hogar del jubilado del Antiguo.