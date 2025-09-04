Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tras la prueba se entregaron las medallas y galardones a los mejores clasificados.

Travesía a nado en la bahía

Participaron 23 nadadores de todas las edades en la prueba que se celebró entre la isla y el club Náutico

Joti Díaz

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:16

Hace unos días tuvo lugar la XXX edición de la Travesía a nado entre embarcaderos que organiza el club Náutico, con unas estupendas condiciones de mar, con 0,6 metros de ola y viento flojo, para el desarrollo de la prueba de natación. Fueron 23 los nadadores participantes en una prueba que estrenaba la categoría de menores de 55 años femenina y masculina.

En esta nueva clase hay que destacar el poderío del campeón absoluto Mikel Bustos, con un extraordinario tiempo de 13'05'', seguido por la excepcional actuación de Amaia Ugalde que fue 2ª absoluta y 1ª femenina con 15'58''. Ander Álvarez fue 3º en la general y 2º masculino, completando el podio masculino Jon Alberdi. El trío femenino lo remataron Patricia Casado, que repetía 2º puesto, y Edurne Tamayo, que debutaba en la competición.

En la categoría reina, mayores de 55 años, Alejandro Mendibil demostró que el que tuvo retuvo, clasificándose 4º en la general, entre los jóvenes, y 1º masculino, mejorando así su marca del año pasado con 17'13''. Diego Almagro evidenció su excelente progresión de este año batiendo su propia marca personal de 2024, y el debutante Iván Marten, acompañado hasta el último segundo por el joven Bosco al cruzar la línea de llegada.

En mayores de 55 años, Elena Martínez de Murguia se proclamó campeona femenina con 26'43'', seguida por el elegante estilo que le caracteriza a Karmele Aizpuru y Ana Uriz, quien disfrutó tanto del recorrido que mejoró su tiempo del año pasado en cinco minutos.

Destaca la magnífica participación de los habituales de esta prueba con unos 'cronos' estupendos: Ana Sánchez Lassa, Mariasen Ichaso e Iñaki Pedrosa.

Entre los noveles Danel Altuna, que se paseó por el recorrido sin aparente esfuerzo, Gonzalo Arana, gran aficionado a la natación, Oskar Hernando, que busca conseguir nuevos objetivos antes de cambiar de década, y Elena Azcue, que consiguió su meta de finalizar la prueba.

Sin olvidarnos del entusiasta Pedro Oyarzabal, y de la fiel a la cita a pesar de sus nuevos derroteros Conchi Aranguren, y la vuelta de Ramón Martínez de Murguia. Tras la travesía tuvo lugar la entrega de premios en el puente, para poner el broche a una excelente jornada que puso de manifiesto el buen estado en que se encuentra la sección de natación del club y los resultados de sus entrenamientos.

También se hizo un reconocimiento por la organización de estas 30 ediciones a Marta Lizarraga, exgerente del club Náutico, y Santi Pablos.

La junta directiva quiere agradecer la colaboración del equipo de piragüistas del club por el cariño con el que cubren a los nadadores durante el recorrido, a los hermanos Isturiz con sus motoras de la isla Santa Clara por llevar a la organización a la isla para tomar la salida, a Gastroleku por los premios, y a Diego, Pío e Itziar por el buen desarrollo de la prueba.

Excelente la organización y el estado de la mar que permitió a los participantes disfrutar de una prueba que cuenta cada año con más participantes.

