Itziar en la Zurriola, una tardenublada. Lleva las gafas (Prada)que desencadenan ese cortometrajeque filmó con su gente. IÑIGO ROYO

Ciudadanos | Itziar Egiguren San Millán

«Me tranquilizó ver que había gente que, como yo, tenía dentro mil historias»

Su 'Sunglasses', seleccionado en Sorihuela del Guadalimar

Begoña del Teso

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:52

De Egia (toda su cuadrilla participó de una manera u otra en el rodaje de su cortometraje), ahora vive en Trintxerpe con su marido Jonás ... y su hijo Joseba. Fue alumna de Nuestra Señora de la Paz y La Asunción. Trabaja en Zarautz, en Irudika, centro público especializado de formación en grado medio y superior en peluquería y estética. Cursos de termalismo, asesoría de imagen, caracterización de personajes de teatro y cine. Estudió teatro en el TAE, aprendió los secretos de las series con Aitor Gabilondo y entró en Larrotxene. A estudiar guion. Y a filmar.

