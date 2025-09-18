«Me tranquilizó ver que había gente que, como yo, tenía dentro mil historias»

De Egia (toda su cuadrilla participó de una manera u otra en el rodaje de su cortometraje), ahora vive en Trintxerpe con su marido Jonás ... y su hijo Joseba. Fue alumna de Nuestra Señora de la Paz y La Asunción. Trabaja en Zarautz, en Irudika, centro público especializado de formación en grado medio y superior en peluquería y estética. Cursos de termalismo, asesoría de imagen, caracterización de personajes de teatro y cine. Estudió teatro en el TAE, aprendió los secretos de las series con Aitor Gabilondo y entró en Larrotxene. A estudiar guion. Y a filmar.

– Primero, los agradecimientos.

– Ante todo a mis padres, Juanjo y Mari Paz.

– No está mal ser bien agradecida con los padres pero en tu caso, especialmente por...

– Haberme dejado ver casi todo el cine que en los 70 ponían en la televisión, sin hacerles demasiado caso a los rombos que indicaban que ciertas películas no eran apropiadas para niñas de ciertas edades. Gracias a ellos me vi ciclos enteros: Katharine Hepburn, Dietrich, Hitchcock... Sin saberlo, fui coleccionando imágenes en mi cabeza. Imágenes sueltas, inconexas, que luego al estudiar con Gaztambide, al estar con Unai Guerra y tantos otros sacando adelante mi 'Sunglasses' me fui dando cuenta de a qué películas correspondían. Recuerdo...

– ¿Qué? ¿Cuál?

– Una en blanco y negro. Hace mucho frío en la película y ves a la gente muy mal abrigada acercarse al único rayo de sol que reluce en la calle. Se me quedó grabada. En los cursos de cine y viendo clásicos, muchos clásicos, en plataformas y YouTube descubrí que era una de las películas que cimentaron el neorrealismo italiano, 'Milagro en Milán', 1951, Vittorio de Sica.

– Más nombres a no olvidar...

– Tantos que muchos sí olvidaré. El director de fotografía de 'Sunglasses', Aitor Arruti Agirreurreta. La montadora, Marta Susperregui; a Kim Maiteny y a la amiga cocinera que se encargó del catering. También a la que anduvo con la claqueta. Y siempre al autor de la banda sonora, Aitor Bartolomé.

– De Gasteiz, si no me equivoco. Alumno deMusikene. Composición. Fue miembro del Ensemble Taller Instrumental.

«Quería abrir el corto con un superplano donde hubiera mucha gente con gafas de distintas formas. Pensaba incluso en esas pequeñas de plástico que te pones para protegerte los ojos en el solarium. Me convencieron de no hacerlo. Iba a salir carísimo»

– Escribió la banda sonora para el corto y era maravillosa pero al final descubrimos que a cada momento del relato le venían mejor otras piezas que él ya tenía creadas. Utilizamos cinco. El título de una de ellas me encanta, 'Perseidas'.

– Y a mí me parece especialmente bonito lo que dices en el titular, eso de encontrarte con gente que como tú, tenía, tiene, mil historias en la cabeza.

– De verdad te digo que hasta no conocerlos a todas y todos, creía que eso solo me pasaba a mí. No es que me asustara pero sí sentía cierta desazón. Veía algo en la calle y se me ocurría un relato, una historia que me daba mil vueltas en la cabeza hasta que otra imagen la sustituía. En Larrotxene vi que a muchos y a muchas nos pasaba igual. Y me gustó formar parte de esa comunidad. Recuerdo haberle escuchado a Michel Gaztambide, guionista, ya sabes, de títulos como 'Cerrar los ojos' o 'Vacas', que él tiene cientos de cuadernos con miles de apuntes y decenas de fotografía archivadas. Yo cientos no pero algunos sí. ¿Ves esta foto?

– Interesante. Dos mujeres, en una España que ya parecía vaciada. Una con abrigo negro, la otra no. En una calle sin asfaltar.

– Estamos en Cervera. Es 1955. Según lo que cuenta el fotógrafo (anónimo) ellas son Rosita Tejedor y Maruja Roldán. Acaso sean el punto de partida para mi segundo corto. ¿Lleva Rosita abrigo negro porque está de luto?

– Espera, no hablemos del segundo si todavía no te has repuesto de la emoción del que el primero haya estado en...

– Sorihuela de Guadalimar. III Edición. En la Sierrra de Jaén. No gané, eh. No vayas a creer...

– Pero es un puntazo. Lógico que te lo seleccionasen. Esa Erika que se lleva unas gafas que no son suyas y...

– ...desencadena una historia que quise que tuviese hasta su punto de thriller, de angustia y también de hacernos pensar que cómo somos ¡por unas gafas!

– Bueno, son de Prada...

– Rayadas pero de Prada, sí. Necesitaban que no fueran unas gafas cualquiera. Y no las encontraba. Hasta que un día ellas me encontraron a mí ¡En el suelo! Tenían que ser esas. Como los zapatos que el otro día compré en Haro para Heren de Lucas.

– ¿La actriz de tu corto? La vimos en 'Las buenas compañías'...

– Es una criatura muy generosa. Nos conocimos estudiando teatro en Niessen, eran los tiempos de Ur y Helena Pimenta. Quiero que protagonice ese segundo corto mío, el de la foto de las mujeres; que sea Rosita. Ya tengo los zapatos, zapatos antiguos..

–Antes de eso, ¿qué quieres ver en el Zinemaldia?

– Verás, tengo ese día libre, esa hora libre y miro a ver qué hay. A lo desconocido voy. Ver, veré, sí, 'La Loba', con Bette Davis.