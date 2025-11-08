Un tramo de la rampa mecánica de San Roque para un mes por mantenimiento El lunes comienzan los trabajos de reparación y saneamiento, que tendrán una duración de cuatro semanas

Jorge F. Mendiola San Sebastián Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El lunes comenzarán los trabajos de saneamiento y reparación de oxidaciones en el segundo tramo de la rampa mecánica de la calle San Roque, tras ... el análisis realizado por la empresa mantenedora. Las tareas consistirán en el desmontaje de todos los elementos oxidados, afectados por la lluvia y el salitre. Se procederá al saneamiento de las piezas recuperables y a la fabricación de nuevas piezas en aquellos casos en los que no sea posible reutilizar los componentes existentes. Se estima que los trabajos tendrán una duración de cuatro semanas, tiempo en el que la instalación no se podrá utilizar. El coste de la intervención es de 49.500 euros.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Carlos García, destaca que «la rampa de San Roque es una infraestructura muy utilizada por el vecindario y queremos que esté en perfecto estado. Estos trabajos son necesarios para garantizar su seguridad y prolongar su vida útil». El Ayuntamiento informa también de que después de la Tamborrada tiene previsto realizar trabajos similares en el primer tramo de esta rampa para garantizar su buen estado y funcionamiento.

