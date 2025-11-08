Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un tramo de la rampa mecánica de San Roque para un mes por mantenimiento

El lunes comienzan los trabajos de reparación y saneamiento, que tendrán una duración de cuatro semanas

Jorge F. Mendiola

Jorge F. Mendiola

San Sebastián

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

El lunes comenzarán los trabajos de saneamiento y reparación de oxidaciones en el segundo tramo de la rampa mecánica de la calle San Roque, tras ... el análisis realizado por la empresa mantenedora. Las tareas consistirán en el desmontaje de todos los elementos oxidados, afectados por la lluvia y el salitre. Se procederá al saneamiento de las piezas recuperables y a la fabricación de nuevas piezas en aquellos casos en los que no sea posible reutilizar los componentes existentes. Se estima que los trabajos tendrán una duración de cuatro semanas, tiempo en el que la instalación no se podrá utilizar. El coste de la intervención es de 49.500 euros.

