Vehículos y peatones podrán utilizar otra vez desde el martes este tramo del paseo de Errondo. Gorka Estrada
San Sebastián

El tramo del paseo de Errondo cerrado por las obras del Topo se abre el martes

El mismo día se cerrará y señalizará esa manzana de la calle José María Salaberria para volver a abrirla horas después con su antiguo sentido de circulación

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 11 de octubre 2025, 07:23

Comenta

La construcción de la pasante ferroviaria soterrada del Topo por el Centro de la ciudad va cumpliendo objetivos. Lo que significa que cuando las obras ... finalizan bajo tierra tienen su impacto directo a pie de calle. Es lo que va a suceder el martes en el paseo de Errondo. Las obras subterráneas que Euskal Trenbide Sarea (ETS) estaba realizando en la conexión de Morlans del Topo han finalizado –no así las que está haciendo en la regata de Morlans–, lo que supone que dentro de tres días esta vía de circulación se abrirá por completo con su recorrido original, tanto para el tráfico como para los peatones.

