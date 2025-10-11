El tramo del paseo de Errondo cerrado por las obras del Topo se abre el martes

La construcción de la pasante ferroviaria soterrada del Topo por el Centro de la ciudad va cumpliendo objetivos. Lo que significa que cuando las obras ... finalizan bajo tierra tienen su impacto directo a pie de calle. Es lo que va a suceder el martes en el paseo de Errondo. Las obras subterráneas que Euskal Trenbide Sarea (ETS) estaba realizando en la conexión de Morlans del Topo han finalizado –no así las que está haciendo en la regata de Morlans–, lo que supone que dentro de tres días esta vía de circulación se abrirá por completo con su recorrido original, tanto para el tráfico como para los peatones.

La apertura de ese tramo de 100 metros del paseo de Errondo, situado junto a la gasolinera y que llega hasta la calle de la Sagrada Familia, no va a ser la única actuación que va a acometer ETS el martes en esa zona de Amara. La apertura del tramo de Errondo va a significar que la manzana de José María Salaberria situada frente a la gasolinera y la placita en forma de triángulo que utiliza ETS para sus obras, va a recuperar también el martes su sentido de circulación original.

Retirada de coches, el lunes

ETS, ente público creado por el Gobierno Vasco, ya ha comunicado estas actuaciones tanto al Departamento de Movilidad como al de Obras y Proyectos del Ayuntamiento.

Los datos Lunes 13. Señalización de la zona de aparcamientos en José María Salaberria, para la información y retirada de vehículos aparcados en dicha calle.

Martes 14. Se abre el tramo del paseo de Errondo a la vez que se cierra Salaberria al tráfico, para realizar los trabajos de fresado y pintura, mientras se circula por Errondo. A lo largo del día, se abrirá al tráfico en el sentido de circulación definitivo.

El cronograma de ETS indica que el lunes se señalizará la zona de aparcamientos en la calle José María Salaberria con el objetivo de informar a los ciudadanos de la actuación y para que retiren los vehículos aparcados en dicha calle.

Al día siguiente, se abrirá el paseo de Errondo, tanto para vehículos como para los peatones, y a la vez se cerrará José María Salaberria al tráfico para realizar los trabajos de fresado y pintura en la manzana de esta calle situada junto a la gasolinera. Mientras, ya se podrá circular por el recuperado tramo de Errondo. El objetivo de ETS es, ese mismo martes a lo largo del día, finalizar los trabajos de señalización en José María Salaberria y abrirla al tráfico en su sentido de circulación definitivo, el contrario del actual.

Desde que este tramo de vía se cerró el 31 de enero de 2024, ETS ha llevado a cabo en esta zona del barrio varios trabajos para enganchar las vías actuales del Topo con las que salgan de la estación soterrada de Easo. La construcción de ese empalme ha exigido desviar unos metros durante todos estos meses el trazado de vías actual y habilitar una línea provisional para los trenes, evitando así el corte del servicio ferroviario. Las labores de creación de esa vía alternativa y los elementos de seguridad anexos, como pantallas, han ocupado esa parte del paseo de Errondo que, tras 18 meses, se abrirá el martes.