Los trabajadores de Acción Social anuncian una huelga el día 27

Aingeru Munguía San Sebastián Viernes, 21 de marzo 2025, 07:48

Decenas de empleados de los servicios sociales municipales llevaron a cabo ayer una nueva jornada de movilización en la calle y anunciaron que si el Ayuntamiento no responde a sus reivindicaciones realizarán una primera jornada de huelga el día 27 de marzo.

Ataviados con chalecos amarillos, flotadores y gafas de bucear, los funcionarios clamaron por un «SOS a los Servicios Sociales» con pancartas en las que se leía «el barco se hunde». Indicaron que desde 2019 el número de familias atendidas ha subido un 21% «y la sobrecarga de trabajo y la falta de estabilidad, aunque no es nueva, se ha agravado hasta niveles insostenibles. No podemos responder a los cientos de llamadas que recibimos cada día, ni podemos responder con la rapidez y la calidad necesarias. No sabemos cuándo vamos a poder pagar las Ayudas de Emergencia Social...»

Este colectivo laboral señaló que continuará con movilizaciones los jueves de 10 a 12 horas y, «si no nos dejan otra alternativa, el día 27 se convocará la primera jornada de huelga»