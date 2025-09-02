Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes del torneo, luciendo vestimenta clásica en la entrada del pub Wimbledon, en el club de Tenis.

Torneo retro en el club de Tenis

Los jugadores y jugadoras lucían vestimenta clásica y participaron con raquetas de madera

Joti Díaz

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:58

El Real Club de Tenis de San Sebastián volvió a vestirse de gala para celebrar su 121º aniversario con una jornada muy especial que reunió a socios, amigos y figuras históricas del tenis guipuzcoano.

La mañana comenzó con una exhibición de pickleball en las pistas duras del club de Ondarreta, una disciplina en auge que despertó gran expectación entre los asistentes.

En la sala Peine del Viento del club, tuvo lugar una charla bajo el título 'Los comienzos del Real Club de Tenis de San Sebastián. La importancia de Jorge Satrústegui', impartida por Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis. Acudieron los expresidentes Carlos Díaz-Aguado y Ricardo Tejada, junto al actual Juan Azpiroz.

Por la tarde, se celebró el Torneo de Raquetas de Madera en formato dobles, donde la vestimenta clásica de tenis fue imprescindible. Participaron: Carla Galilea y Ane Gómez (equipo del club), Saioa Gómez y Maider Tellería, Suyapa Fernández y Asun Muñoz, Arantzazu Urbistondo y Jorge López, Itziar Trincado y Carminha Alzuagaray, David González y Juan Ignacio Caballero, Argiloa Hernández y Amalia García (premio a la mejor vestida), Aitor Crespo y su hijo Pablo (premio al mejor vestido), además de Carmen López y Ramón Velasco. El triunfo deportivo fue para la pareja formada por Hugo Iglesias y Aldo Frisancho. La celebración concluyó con un picoteo en la arboleda del Club, al que se sumaron numerosos socios y amigos. Fue una ocasión para compartir recuerdos, brindar por el futuro y seguir escribiendo como club la historia de una institución que es patrimonio de la ciudad.

Además, el club ya calienta motores para la celebración del Open Internacional de Tenis WTA125, que tendrá lugar del 6 al 13 de septiembre, con una intensa agenda de actividades paralelas: desde la Fiesta del Tenis en el Boulevard (5 de septiembre) hasta clínics con niños de Euskadi y del propio club, sesiones divulgativas y paneles sobre mujer, deporte y sostenibilidad, todo ello acompañado por la presencia de jugadoras del torneo y de Anabel Medina como gran embajadora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  2. 2 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  3. 3 El Sadar, nueva casa de Becker
  4. 4

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  5. 5 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  6. 6

    Los universitarios vascos cobran de media 1.828 euros y los de la FP, 1.426
  7. 7

    El club de remo Illunbe se enfrenta a su «inevitable» disolución a finales de mes
  8. 8 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  9. 9

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  10. 10 El aviso por obras en el Topo de Donostia: Euskotren anuncia retrasos hasta el próximo día 9

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Torneo retro en el club de Tenis

Torneo retro en el club de Tenis