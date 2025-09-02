Torneo retro en el club de Tenis

Joti Díaz Martes, 2 de septiembre 2025, 06:58 Comenta Compartir

El Real Club de Tenis de San Sebastián volvió a vestirse de gala para celebrar su 121º aniversario con una jornada muy especial que reunió a socios, amigos y figuras históricas del tenis guipuzcoano.

La mañana comenzó con una exhibición de pickleball en las pistas duras del club de Ondarreta, una disciplina en auge que despertó gran expectación entre los asistentes.

En la sala Peine del Viento del club, tuvo lugar una charla bajo el título 'Los comienzos del Real Club de Tenis de San Sebastián. La importancia de Jorge Satrústegui', impartida por Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis. Acudieron los expresidentes Carlos Díaz-Aguado y Ricardo Tejada, junto al actual Juan Azpiroz.

Por la tarde, se celebró el Torneo de Raquetas de Madera en formato dobles, donde la vestimenta clásica de tenis fue imprescindible. Participaron: Carla Galilea y Ane Gómez (equipo del club), Saioa Gómez y Maider Tellería, Suyapa Fernández y Asun Muñoz, Arantzazu Urbistondo y Jorge López, Itziar Trincado y Carminha Alzuagaray, David González y Juan Ignacio Caballero, Argiloa Hernández y Amalia García (premio a la mejor vestida), Aitor Crespo y su hijo Pablo (premio al mejor vestido), además de Carmen López y Ramón Velasco. El triunfo deportivo fue para la pareja formada por Hugo Iglesias y Aldo Frisancho. La celebración concluyó con un picoteo en la arboleda del Club, al que se sumaron numerosos socios y amigos. Fue una ocasión para compartir recuerdos, brindar por el futuro y seguir escribiendo como club la historia de una institución que es patrimonio de la ciudad.

Además, el club ya calienta motores para la celebración del Open Internacional de Tenis WTA125, que tendrá lugar del 6 al 13 de septiembre, con una intensa agenda de actividades paralelas: desde la Fiesta del Tenis en el Boulevard (5 de septiembre) hasta clínics con niños de Euskadi y del propio club, sesiones divulgativas y paneles sobre mujer, deporte y sostenibilidad, todo ello acompañado por la presencia de jugadoras del torneo y de Anabel Medina como gran embajadora.