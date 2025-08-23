Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La imagen de los novios en la dedicatoria en el periódico de este sábado en El Diario Vasco.

La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»

El anuncio, que ha aparecido este sábado en la séptima página de la edición impresa de este periódico, ha llamado la atención de varios lectores

Marcela Salazar

Marcela Salazar

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:26

Una boda es un pacto de amor que busca el apoyo mutuo por parte de una pareja y que se espera que dure a lo largo de la vida. Todo un acontecimiento para los protagonistas y sus familias adornado con múltiples elementos en la ceremonia, que además en varios países anglosajones suele anunciarse en la sección de 'Sociedad' en la prensa escrita local. Una costumbre inédita en los últimos tiempos.

Es es por ello que la foto de una pareja junto a una emocionante dedicatoria a la novia por su boda en las páginas de un periódico sorprenden. Justo lo que ha ocurrido este sábado entre los lectores que pueden ver en la página 7 de la edición impresa de El Diario Vasco un anuncio nada común, una publicidad pagada por el novio en honor a su futura esposa.

«Mi hermosa esposa, Luciana, hoy ante la presencia de nuestros seres queridos, nos prometemos pasar el resto de nuestras vidas juntos», arranca contando la preciosa dedicatoria del novio, Behram, a Luciana, la novia. La peculiar publicidad se publica este sábado, día de su boda y a la que, según desvelan, asistirán varios de sus amigos y familiares, que ya disfrutan de San Sebastián y alrededores desde hace unos días.

El anuncio que aparece hoy en la página 7 de la edición impresa de El Diario Vasco.
El anuncio que aparece hoy en la página 7 de la edición impresa de El Diario Vasco.

«Es una promesa, que valoro con todo mi corazón. Gracias por traer tanta alegría y amor a mi vida», continúa expresando con gratitud el novio y autor con tan bonitas palabras a su pareja en este día tan importante y significativo para él.

«Brindemos por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad. Tuyo por siempre, Behram», son las palabras de compromiso que ha dedicado Behram a Luciana antes de dar el 'sí quiero' esta tarde y del que daremos todos los detalles este domingo. La celebración se extiende varios días y comenzó este pasado jueves en San Sebastián, ciudad que acoge a novios e invitados llegados desde varios rincones del mundo.

