«Tendemos a vivir solos el duelo y todo lo que nos hace daño»

Acaba de presentar 'Hil artean bizi', un adelanto del que será su tercer trabajo discográfico. La canción, que nace a partir de los testimonios de ... Elenita y Eba, dos mujeres integrantes de la asociación Iñurri, le permite reflexionar sobre el duelo que provoca el cáncer. Con este tema quiere romper un tabú arraigado en la sociedad. Es también una invitación a vivir.

– ¿De dónde parte la idea de crear una canción sobre el duelo?

– Mi padre murió en 2022 y yo le daba muchas vueltas al tema del duelo. Me di cuenta de que no hay espacios para hablar de ello en nuestro día a día. Es como si solo pudieras hablar del duelo con personas muy cercanas y en ocasiones, notas que también se les hace incómodo. Las pérdidas de todo tipo son muy habituales en nuestro día a día y nos llevan a pasar un proceso de duelo. Tenía que hablar de esto en una canción porque me gusta utilizar la música como una herramienta para transmitir mis inquietudes y ayudar a cambiar el mundo.

– Y así creó 'Hil artean bizi'.

– Surgió a raíz de una investigación que hice sobre el duelo para un máster de Azkuna Zentroa. Empecé a analizar en qué situaciones se daba y recurrí a Iñurri Elkartea –asociación que se dedica al acompañamiento, formación y divulgación del cáncer desde una perspectiva feminista y transformadora–. Al principio, tenía en mi cabeza que el duelo lo generaba el perder una parte del cuerpo, como puede ser el pecho, pero hablando con ellas fui consciente de que era más grande. El saber que no vas a poder volver al trabajo y que tu vida va a cambiar son cosas que generan igualmente un duelo. En mi investigación entrevisté a Elenita y Eba, miembros de Iñurri. Toda la canción está basada en diferentes cosas que ellas me contaron.

– ¿Cómo le ayudaron?

– Me dieron otra perspectiva. Además, ha sido bonito reencontrarme con una de las entrevistadas, Elenita, que me dio la oportunidad de tocar en su bar en 2019 cuando yo empezaba a dar conciertos... He aprendido muchísimo de las de Iñurri. Ha sido muy enriquecedor conocerlas.

– Hábleme de esas enseñanzas que le han transmitido.

– Vivimos en un ritmo que no nos permite ser conscientes de que vamos a morir. Tenemos una sensación constante de inmortalidad, de que esto no va a acabar y el tiempo es interminable. Hasta que no te dan un diagnóstico de cáncer, no piensas que te vas a morir, cuando lo vamos a hacer de todas maneras. Hablando con ellas he tomado esa consciencia. Ellas me han enseñado otra perspectiva, la de que todo se acaba y tenemos que vivir. Es algo súper simple. También me han mostrado su fortaleza. Ofrecen un sostén a la gente que pasa por su misma situación.

«Me gusta usar la música como una herramienta para transmitir mis inquietudes y ayudar a cambiar el mundo»

– Hablar de la muerte y pérdidas como la de un pecho es algo que cuesta. Usted trata de romper ese tabú.

– Es difícil hablar de ello, pero una vez que hablas de aquello que te duele, el nudo que se te ha hecho se suelta un poco. Estos procesos que llevamos de manera individual son el reflejo de la sociedad actual. Antes la sociedad era más comunitaria y había ritos. Hoy en día nos juntamos de manera más simbólica. Tendemos a vivir solos el duelo y todo lo que nos hace daño, cuando lo deberíamos de colectivizar.

– ¿Qué mensaje trata de transmitir al público con su canción?

– He querido enseñar a la gente todo lo que supone un diagnóstico de cáncer, toda la realidad que entraña y cómo, a pesar de ello, hay que vivir hasta morir. Las mujeres de Iñurri suelen decir esa frase: 'Hil arte bizi' (en castellano, 'Vivir hasta morir'). Yo he modificado un poco la frase para mi canción y digo 'Hil artean bizi', que significa 'Vivir en el arte de morir'. Nacemos para morir y el saber morirnos podría llevarnos a convertirlo en un proceso artístico. Viviríamos en ese proceso.

– ¿Qué acogida ha tenido el tema y el videoclip que ha presentado hace pocos días?

– Todas las integrantes de Iñurri me agradecen mucho que haya hecho este trabajo y yo les agradezco a ellas que me hayan enseñado tanto y que hayan estado dispuestas a todo. Es bonito ver que les ha servido, que se han visto reflejadas y que, de alguna manera, hayamos podido mostrar su realidad, que algún día también podría ser la nuestra. También hay gente que no pertenece a Iñurri a la que, cuando ha visto el videoclip, se le ha escapado alguna lágrima. Está teniendo buena acogida, aunque para mí lo principal es que les sirva a las mujeres de Iñurri. Con ello, cumplo mi objetivo.

– Este single es un adelanto de su próximo trabajo discográfico. ¿Cuándo tendrá lugar el lanzamiento?

– La idea es que salga en noviembre. Puede que antes salga otro single.

– ¿Qué puede avanzar de él?

– El disco tiene tres partes. La primera se centra en diferentes tipos de duelo, incluido el que viví yo. La segunda surge de los testimonios que fui recogiendo sobre lo que se vive durante el duelo y las situaciones que se dan. La última parte incluye canciones dedicadas a personas que han sido mi apoyo en este proceso.