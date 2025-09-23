Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La joven cantante Ilargi Arrizabalaga. FÉLIX MORQUECHO

Ciudadanos |

«Tendemos a vivir solos el duelo y todo lo que nos hace daño»

Narra en su nueva canción cómo cambia la vida un diagnóstico de cáncer

Elena Viñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:57

Acaba de presentar 'Hil artean bizi', un adelanto del que será su tercer trabajo discográfico. La canción, que nace a partir de los testimonios de ... Elenita y Eba, dos mujeres integrantes de la asociación Iñurri, le permite reflexionar sobre el duelo que provoca el cáncer. Con este tema quiere romper un tabú arraigado en la sociedad. Es también una invitación a vivir.

