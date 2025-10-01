La temporada de playas finaliza sin fallecidos, con 134 rescates y un balance «muy positivo»

La temporada de playas de San Sebastián acabó el martes y el Ayuntamiento hace un primer balance «muy positivo» del transcurso del verano en los ... arenales donostiarras. A falta de un análisis más pormenorizado de los datos de la temporada estival, esta se cierra sin fallecimientos en las playas y con un total de 134 rescates realizados en el mar. Sí que se produjo un deceso el 15 de agosto en la Travesía a nado del paseo Nuevo, pero aclaran desde el consistorio «que no es achacable al servicio de playas, fue un suceso que ocurrió fuera de la zona de baño acotada por el Ayuntamiento».

Este 2025 ha sido el primer año en el que la temporada se ha alargado hasta el 30 de septiembre, quince días extra respecto a los últimos años, medida que «ha sido muy bien acogida por la ciudadanía y ha permitido alargar el disfrute de las playas, a pesar de que el tiempo no ha acompañado demasiado», explica Carlos García, concejal responsable de las playas.

Como es habitual cada año, ha sido la playa de Zurriola la que más actividad ha generado para los servicios de socorrismo y Protección Civil. En el arenal de Gros se han contabilizado 117 rescates, 460 asistencias, 31 traslados en ambulancia y 29 niños perdidos. En cuanto a Ondarreta, playa en la que se incluyen los datos de la Isla, se han producido 319 asistencias, seis traslados en ambulancia, otros tantos rescates del mar y se han perdido 8 menores. Por último, en La Concha se han producido 11 rescates, 357 asistencias, 22 traslados en ambulancia y se han perdido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre 123 niños y niñas.

En cuanto a los baños asistidos en la playa de La Concha, se han contabilizado 363, 180 de ellos corresponden a baños realizados en silla, 92 con muleta y 91 de acompañamiento.

Carabelas portuguesas

«Ha sido una temporada segura, en la que se ha garantizado en todo momento un baño limpio y con todas las garantías para donostiarras y visitantes. Las asistencias realizadas han salido de manera satisfactoria gracias al trabajo profesional de los socorristas y a la excelente coordinación con Protección Civil cuando ha sido necesaria su intervención. También quiero destacar la labor del equipo de socorristas, que ha demostrado una gran profesionalidad y compromiso para velar por la seguridad en nuestras playas», indica el edil del PSE sobre la temporada recién finalizada, que ha tenido a las carabelas portuguesas como invitadas a partir del mes de julio.

El consistorio puso entonces en marcha un nuevo protocolo específico para luchar contra ellas por la «inusual» y «masiva» llegada de ejemplares pequeños, de entre 2 y 10 centímetros. Algunos de ellos, más pequeños que una moneda de 10 céntimos. Por eso, desde finales de julio, las medidas que se tomaron dependían no solo de los avistamientos o picaduras que se registraron, sino del tamaño de los ejemplares detectados.

Con el fin de la temporada de playas, y a partir de hoy mismo, se vuelve a permitir el acceso de los perros a las playas de la ciudad hasta el 31 de mayo. En cualquier caso, es obligación de sus propietarios recoger sus excrementos, pudiendo ser sancionados en caso de incumplimiento de la Ordenanza de Civismo con multas de entre 50 y 200 euros.