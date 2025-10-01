Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A partir de hoy comenzarán a retirarse las torretas de los socorristas.
San Sebastián

La temporada de playas finaliza sin fallecidos, con 134 rescates y un balance «muy positivo»

El arenal de la Zurriola ha vuelto a liderar las incidencias, con 117 rescates, 460 asistencias y 31 traslados en ambulancia

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:50

La temporada de playas de San Sebastián acabó el martes y el Ayuntamiento hace un primer balance «muy positivo» del transcurso del verano en los ... arenales donostiarras. A falta de un análisis más pormenorizado de los datos de la temporada estival, esta se cierra sin fallecimientos en las playas y con un total de 134 rescates realizados en el mar. Sí que se produjo un deceso el 15 de agosto en la Travesía a nado del paseo Nuevo, pero aclaran desde el consistorio «que no es achacable al servicio de playas, fue un suceso que ocurrió fuera de la zona de baño acotada por el Ayuntamiento».

