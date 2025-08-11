Bingo y drag queens en San Sebastián de la mano de 'Two In Red': «Es una manera de conocer nuestro universo» Los gemelos donostiarras Iosu y Julen Martínez protagonizarán una velada repleta de diversidad en la capital guipuzcoana

Dos conceptos que a priori parecen opuestos, como pueden ser el clásico juego del bingo y los novedosos espectáculos drags, tendrán un punto de encuentro el próximo 6 de septiembre en Donostia. Han sido los gemelos donostiarras Iosu y Julen Martínez, más conocidos en redes sociales como 'Two In Red', los que han logrado compaginarlo creando su propio término, 'Bingo In Red', y trayendo premios como alojarse gratuitamente en la mencionada cadena de hostelería.

Acumulando más de 100 mil seguidores en sus tres cuentas de Instagram, el dúo de drags se define como artistas que además de hacer shows los crean, producen y organizan. Carrera profesional que incluso llevó a uno de ellos, concretamente a Iosu, a bailar junto a la vocalista de Nebulossa, María Bas, la canción 'Zorra' en Eurovisión.

Ahora aterrizan en la capital guipuzcoana, en el hotel Axel, con el objetivo de dar a conocer este tipo de disciplina artística: «Es una oportunidad de acercar a la gente al mundo del drag. Lo que más nos gusta es poder hacer espectáculos que sean de día o de tarde porque el drag muchas veces se asocia a la noche», relata Julen Martínez, uno de los gemelos. «A nosotros nos gusta mucho la interacción con el público, que se integre en el espectáculo y que vengan a pasárselo bien. El bingo al final es un juego que a todo el mundo gusta, sirviendo esto de excusa para poder acercar el drag a gente que a lo mejor de primeras solo iría al bingo, pero de esta manera también está conociendo todo nuestro universo».

Aunque actualmente residan en Madrid, los gemelos no dudan en ir alternando su vida en la capital volviendo de vez en cuando a sus raíces haciendo lo que más les gusta: «Hacemos varios espectáculos, principalmente en Madrid, pero nosotros somos de Donosti y sentimos que hace falta que se le de visibilidad a este mundo porque creemos que hay muy poca representación de minorías LGTBIQ+», comenta Julen.

«El drag es una expresión artística que no entiende de géneros»

Frente al clásico prejuicio sobre que el oficio de las drag queens se limita a «hombres poniéndose una peluca y tacones», Julen despeja todo tipo de dudas reivindicando que el universo drag ha evolucionado mucho en los útlimos tiempos: «Hoy en día lo hacen hombres, mujeres, personas no binarias... el drag es una expresión artística que no entiende de géneros y que se puede explorar en la línea a la que a cada uno le guste más».

Por si no fuera suficiente, se trata de un universo que abarca toda creatividad artística: «Si tú eres bailarín, actor, cantante o se te dan muy bien las manualidades, cada artista drag puede mostrar ese trabajo en los escenarios. Es una manera de poder expresar con total libertad tu creatividad en todas las facetas artísticas posibles. Además creo que es algo que te permite explorar mucho en ti internamente, en tu manera de ver las cosas y expresarte en el mundo, de cómo quieres que la gente te perciba. Al final creo que es una herramienta muy potente y transformadora», remarca el gemelo drag.

Una labor que además de requerir de mucha formación artística adaptada a los gustos de cada drag, también exige largas horas de trabajo: «La realidad es que muchas veces lo que solo ve la gente son las horas que estás actuando en el escenario. El esfuerzo que hay detrás es mucho mayor, por ejemplo, cuando tienes que estar peinando la peluca durante cuatro horas, creando el vestuario desde cero o cuando estamos tres horas al teléfono negociando las condiciones con los locales en los que vas a trabajar. En nuestro caso personal muchas veces somos nosotros los que creamos los espectáculos, y claro, para gestionar cosas como cuadrar las músicas, las luces, promover el evento o poner las entradas a la venta es un añadido que también hacemos».

Discriminación

Por desgracia, este tipo de oficios todavía tienen como principal enemigo el desconocimiento de la sociedad, ocasionando muchas veces situaciones de discriminación en el mundo del drag: «La ignorancia es muy atrevida. Por ejemplo algo que nos ha pasado mucho es pedir un taxi o un Uber, y cuando llega y nos ve, o no se paran o les cuesta mucho abrirnos, poniéndonos luego muy mala cara cuando nos subimos en su coche».

Por todo esto 'Twin In Red' percibe tan relevante crear este tipo de «proyectos artísticos y visuales» que también sirven como referente LGTBIQ+: «Queríamos enfocar nuestras creaciones en representar todo lo que nosotros no hemos visto de pequeños y que nos hubiera gustado ver» y qué mejor que el 'Bingo In Red' del próximo 6 de septiembre en el Hotel Axel de San Sebastián para «dar una oportunidad» al arte del drag.