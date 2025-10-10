Tamborrada y Porrotx eta Marimotots, este viernes en las fiestas de Martutene

El barrio de Martutene ya está inmerso en sus fiestas, con un programa repleto de actividades para todas las edades y un ambiente inclusivo que ... promete alegría, tradición y comunidad. Este año el lema elegido para las Martujaias es 'Martutenekoa naiz eta harro nago', «un lema que busca, precisamente, reforzar el espíritu de comunidad de este barrio que, alejado del turismo donostiarra, vibra con fuerza a orillas del Urumea», indican desde la comisión de fiestas.

Los actos, que arrancaron el miércoles y se van a alargar hasta el domingo, «están plagados de música, color y buen humor». Por citar algunos de los actos programados, «este viernes tenemos la actuación de Porrotx eta Marimotots, la tamborrada, el chupinazo y el concierto de Itzal», anuncian. La actuación de los payasos es a las 17.15 en el patio de la ikastola, la tamborrada saldrá de ese mismo espacio a las 18.30 y el chupinazo se llevará a cabo frente a Alai Taberna a las 19.30 horas.

Comida popular y música

El sábado será el turno de la tradicional comida popular y los conciertos, que este año serán a cargo de la mítica banda tributo a AC/DC, Bon Scott Revival Show, Yakolev 42 y La Txama. El domingo, por otra parte, se celebrará el popular Sagardo Eguna, además de diversas actividades deportivas, como el cross (este año se estrena la edición infantil), la exhibición de Herri Kirolak y las actuaciones de Motxila 21 y Linaje.

«Consideramos que es un programa para todas y todos, en la que también habrá multitud de actividades infantiles, DJ's, gigantes y cabezudos, fuegos artificiales, toro de fuego, el esperado concurso de paellas, etc», afirman. En opinión de los organizadores, las fiestas de Martutene «son una ocasión única para reencontrarse con los vecinos y vecinas, amigos y amigas y disfrutar del espacio público y rendir homenaje al barrio. Siempre con respeto, sin agresiones machistas, volveremos a contar un punto morado, ni de ningún otro tipo. Invitamos a toda la ciudadanía de Donostia a acercarse a las Martujaiak».