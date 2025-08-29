Tambores y barriles el 31 de agosto

Joti Díaz Viernes, 29 de agosto 2025, 06:19 Comenta Compartir

El próximo domingo, 31 de agosto, se celebra la conmemoración de la quema de la ciudad, que ocurrió en esa fecha en el año 1813. La Parte Vieja se convierte en el escenario de este gran evento que cuenta con la participación de numerosas entidades de San Sebastián. Volverán a alumbrar las velas en los balcones de la calle 31 de Agosto, sonarán las voces de los diferentes coros ubicados en diferentes calles, desfilarán militares y por supuesto tambores y barriles tendrán su protagonismo.

Fue la vecina de la Parte Vieja, Amaia Bontigui, la que inició en 1992 esta serie de actos conmemorativos. Esta emprendedora mujer impulsó el homenaje a los ciudadanos que sufrieron el asalto y que reconstruyeron posteriormente la ciudad de San Sebastián.

La sociedad Kañoyetan apoyó la iniciativa y, además de la Tamborrada, fue la responsable de otras acciones del evento, como el cañonazo. Pronto la sociedad de la calle 31 de Agosto invitó a otras sociedades de la Parte Vieja a sumarse a esta conmemoración y ya son 15 las que participan con varios representantes. Son Kañoyetan, Unión Artesana, Gastronomika, Ollagorra, Aizepe, Euskal Bilera, Círculo Riojano, Gaztelubide, Aitzaki, Lur Gorri, Esperanza, Casa de Alava, Sociedad Fotográfica y Amaikak Bat. Dirigen esta tamborrada de 170 componentes, 50 de ellos tambores y el resto barriles. Ion Manterola es el Tambor Mayor e Iván Larraza, el Cabo de Barriles, ambos de la sociedad Kañoyetan.

Asistí al ensayo del pasado miércoles en la cancha deportiva de la ikastola Orixe. A la cita acudieron un buen número de participantes. Estos eran algunos de ellos: el concejal de Cultura Jon Insausti; Ramón Arrue; Txema Montero, creador de crucigramas imposibles; Pedro Arribas; de la sociedad Gastronomika Tito Irazusta, Nagore Ruiz, Nekane Tejedor, María de Virgala, Ainara Picado, Naroa Iturralde, Pedro Charton, padre e hijo; el experiodista de Deportes de ETB Gerardo Puente; Arantxa Varela, de Amaikak Bat; de Gaztelubide Jokin Aristizabal, Aitor Iriondo, Txema Martínez, Gonzalo Aldanondo, Ignacio Galicia, David Juan Martiñena, Jon Olasagasti, Xabi Unzueta, Andoni Unzueta, Ane González, Aitziber Echegaray y Ana San Martín; de Ollagorra, Bernardo Sancho y Elias Arruebarrena; y de la comparsa Artainu de iñudes y artzaias, del barrio de Gros, que cumple 25 años, Iñigo Sanz y Laida Etxeberria.

Ayer se celebró en la plaza Zuloaga el último ensayo con el acompañamiento de la txaranga Joselontxos. Escucharemos durante el recorrido por la Parte Vieja las siguientes piezas: Herriko Shemes, Fraskuarena, Marbrough, Tupper, Kabila, Carnaval de Lesaka, Martxa de Deba, Aintzinako Martxa, Napoleones y la Martxa de San Sebastián.

La Tamborrada comienza el recorrido a las 18.00 horas en la plaza Zuloaga, luego discurre por la calle 31 de agosto, atrio de Santa María, calle Mayor, Puerta de Tierra, Boulevard, plaza de la Bretxa, plaza de Constitución, calle Narrika y 31 de Agosto, para terminar sobre las 21 horas en la plaza Zuloaga.