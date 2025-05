«Los sueños no se cumplen así por así; hay que trabajarlos»

El muy reconocido Ensamble Moxos, cuna, cantera, refugio en Bolivia de la música barroca, prodigio que asombra al mundo y llena las salas de conciertos ... de Francia, Alemania e Italia es fiel guardián de aquellas músicas que nosotros intuimos en la película 'La misión' y sus discos se programan de continuo en las mejores emisoras musicales de corazón clásico. Ha estado de gira por Madrid y León, actuado en Arrasate, Hondarribia y Zumarraga (hoy en Irun) y ha sido recibido en el palacio foral.

– ¡¡Pejamikapa??

– Buen día en lengua ignaciana.

– ¿¿Ignaciana!!

– Una de las lenguas indígenas oficiales de Bolivia. Pertenece, como el trinitario, a la familia lingüística arauhaca. No está , para nada, en peligro de extinción en nuestra comunidad de San Ignacio de Moxos, donde conservamos vivo el espíritu de las antiguas misiones de Mojos. En 1682 fue ya aprendida por los jesuitas.

– Tan importante como el mojeño ignaciano, tan bellísimo como el propio Ensamble, es el Instituto Superior de Música de San Ignacio, que está entre la serranía de Mosetenes y el río Mamoré.

– Tiene ya el estatus reconocido de Instituto Superior de Música pero nosotros, empujados por el cariño, le seguimos diciendo escuela. En ella hemos aprendido todos. Quienes hemos venido de gira. Quienes se quedaron. No siempre saltamos a Europa los mismos. A veces, si recién has sido madre o tu hijo es todavía chiquito, te quedas allá. Ya volverás. El Ensamble, la escuela, somos todas y todos. La tourné anterior se vino mi marido y yo me quedé con Maximiliano. Y con mis padres, Alfried y Angélica, que fueron quienes nos llevaron a todos los hermanos a la escuela. Este 2025 hemos venido mi marido y yo y nuestro hijo se quedó con nuestros padres, que viven con nosotros.

– Eres profesora de la escuela. Eres violinista. De violín digamos que moderno y de barroco. Eres violista, tocas la viola. Y ademas, bailas el machetero al final del concierto. Todo eso servirá para que, trabajándolos, tus sueños se vayan colmando.

– Amo todos los instrumentos que toco. Empezar, empecé en el coro Kinder. Fue María Jesús Echarri, la impulsora de la escuela y del Ensamble, quien dijo a mis padres que me llevaran a estudiar música. Mi primer instrumento fue la flauta dulce. Mis hermanos tocaban el piano y el violonchelo. Aprendí el lenguaje musical y a la hora de elegir otro instrumento, escogí el violín.

– ¿Por?

– Por la melodía, la parte más delgadita del sonido. Pero también me quedé con la viola, para disfrutar con sus lados graves. El violín lleva la parte principal, la viola acompaña. Los dos se tocan en clave distintas, de do y de sol. Así que no te extrañe que entre las dos claves los cables de mi cabeza chispeen felices.

«Soy violinista. soy violista. Soy contralto. Danzo el baile machetero. Soy hermana (Sixto, Alfried) de músicos. Soy esposa del fagotista Max Mollinedo y nuestro hijo Maximiliano de cuatro años toca la flauta dulce. Mis cables chispean entre la clave de do y la clave de sol»

– Más aún si tenemos en cuenta que con el Ensamble el violín que tocas es el barroco. Y en la escuela, el moderno.

– Con sus diferentes afinaciones. El barroco, más nostálgico, a 4,15. El otro, a 4,40. El barroco tiene un arco más liviano y con él puedes tocar muy a gusto las grandes notas. Como cantante, ahora mi voz es de contralto. Soprano fui antes.

– ¿Y ese baile, el machetero?

– Abrimos y cerramos con él nuestros conciertos. Representa, cuentan, la resurrección de Cristo y su ascensión, pero también puede ser verdad que tenga igualmente mucho de los juegos de esgrima que llevaron los jesuitas y adoptaron los nativos...

– El programa de los conciertos es excepcional. Y no porque esté Vivaldi sino por la recuperación de la obra de Domenico Zipoli. O de esa 'Misa San Xabier' de Giovanni Battista Bassani.

– La Misa ya la tocábamos en 2006 pero nunca la habíamos grabado. Ahora aparece en nuestro último disco, 'Veinte años en la carretera' (con su venta aseguramos el presente y el futuro de nuestra escuela. Y de nosotros como profesores, alumnos, músicos; como comunidad). Bassani, organista, nunca salió de Italia pero sus obras cruzaron el océano y fueron encontradas tres siglos después en el riquísimo Archivo Musical de Chiquitos. Zipoli sí surcó los mares. Toscano, murió en Perú en 1726. Novicio jesuita y cumbre del barroco ítaloespañol fue redescubierto por musicólogos e historiadores en 1940.

– ¿Y la 'Fantasía del Carnavalito'?

– Es música tradicional del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé que, como otros temas, hemos rescatado y ha sido arreglado por nuestra directora, Raquel Maldonado. También componemos música. Hay versos, hay cantos enraizados en Moxos como 'Eta mawaneru Ema Viya'. O esas vísperas de San Antonio...

– Habéis entrado por derecho y con derecho en el palacio foral y llenado los auditorios. ¿Felices?

– Los sueños que se trabajan, se cumplen. En Gipuzkoa nos acogisteis espectacularmente, entre aplausos. Y no solo vosotros, también compatriotas de San Ignacio que nos ofrecieron ensaladas fresquitas y amistad bonita.