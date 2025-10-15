Suben un 9% las altas de jóvenes en la Kirol Txartela tras aplicar descuentos en los abonos

Donostia Kirola ha iniciado la nueva temporada con cifras históricas, tanto en el número de abonados como en el uso de instalaciones, que consolidan la ... tendencia al alza registrada en 2024. A finales de septiembre, la Kirol Txartela cuenta ya con más de 49.500 personas abonadas, un 3,5% más que en la misma fecha de 2024.

Con esta evolución, Donostia Kirola prevé acercarse a los 52.000 abonados a finales de año.«Es importante destacar el aumento en las nuevas altas de jóvenes de entre 15 y 30 años en septiembre, un 9% superior al dato de 2024», recalca Iñaki Gabarain, concejal de Deportes.

El acuerdo firmado con Rural Kutxa, por el que bonifican con el 50% de la cuota a estos jóvenes, «ha podido ayudar a este incremento», añade. El número de accesos también alcanza cifras récord: hasta septiembre, se han realizado 1.923.194 usos, lo que supone un incremento del 7%.