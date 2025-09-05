Sirimiri: De zona peatonal a «campo de fútbol»

Cruces con bicis

Comenta L. A.: «Este verano, durante una estancia en una capital europea preciosa y bien organizada, pude observar un detalle que ayuda ... mucho en la convivencia de la movilidad de bicicletas y peatones. En los cruces entre vía de bicis y pasos peatonales había siempre una clara señalización en rojo de buen tamaño en el suelo, con indicación de ceda el paso (el triángulo invertido) para las bicicletas. Pensé que sería un avance en nuestra ciudad para los cruces 'conflictivos' en los que no queda claro de quién es la prioridad. Y hay unos cuantos muy claros y transitados. Se pueden evitar discusiones y algún accidente. Esto de ver lo que hacen otros y extraer enseñanzas es algo que, con criterio, puede ser de provecho».

Aita Donostia

Propone Francisco Aedo: «Me dirijo al concejal de Mantenimiento Urbano: ¿No le parece que la nueva plaza peatonal de Aita Donostia quedaría mucho mejor con árboles y plantas altas en sus bordes con la avenida de Madrid y paseo de Zorroaga, tal y como hay en el lado del Carmelo? Quedaría mucho mejor ya que habría una separación verde con el tráfico rodado que es muy molesto para la zona de estancia».

Bicis en el ascensor

Denuncia Francisco: «No es la primera vez que presencio esta escena. En el acceso al ascensor del Aquarium desde el Muelle, una docena de turistas con sus bicicletas de alquiler esperaban a montar en dicho ascensor, y personas con coches de críos y personas mayores sin poder hacer uso del ascensor. ¿No tienen dichas empresas del alquiler el bidegorri del Paseo Nuevo para realizar sus recorridos? Hay una señal que permite a las bicis hacer uso del ascensor. Una solución sería quitar dicha señal o bien poner una de prohibición a las bicis de hacer uso de dicho ascensor».

Ruido en el hospital

Escribe Aitor: «Me pareció una vergüenza que a las 01.00 horas se escuchara la música del festival Dantz en el Hospital Donostia. Lo realizaron en el anfiteatro de Miramon. ¿No existe otra ubicación? ¿En serio? No por mí, si no por los pacientes del hospital. Una zona, como bien está señalizada, en la que está prohibido hacer uso de las señales acústicas en los vehículos para no molestar a las personas que se encuentran allí. Cada día entiendo menos a esta ciudad y a los que conceden este tipo de permisos. ¿Cuánto dinero se gastó en Tabakalera para que sea un espacio cultural? Estoy a favor de los conciertos y festivales, pero en una ubicación donde no lo tengan que sufrir el resto de los ciudadanos».

Piedras en Ondarreta

Comenta K. Segurola: «Aunque es cierto que este año la recogida de piedras de Ondarreta ha sido algo tardía, creo que es lógico que la intervención se realice en periodos de mareas vivas, como bien se encargan de explicar desde Aranzadi y el propio Ayuntamiento. Felicito a la concejalía de Mantenimiento por el resultado obtenido, confiando en que el próximo año la actuación pueda ser más intensa y que, poco a poco, podamos volver a disfrutar de esta playa libre de piedras».

31 de agosto

Opina Iñaki: «¿Se imagina alguien que el Ayuntamiento de Gernika, todos los 26 de abril, recuerde el trágico bombardeo organizando y financiando un 'simulacro' de semejante desastre? Eso organiza nuestro Ayuntamiento todos los 31 de agosto, un indignante carnaval para recreo de algunos. Lo dicho: lamentable e indignante».

Llaves perdidas

Escribe Leire: «El sábado día 23 de agosto me desaparecieron unas llaves en el aparcamiento de motos situado en la calle Fuenterrabía 31-33. Si alguien las ha encontrado agradecería que las entregara en los municipales o a cualquier agente urbano. Uno de los llaveros tiene un gran valor sentimental. Llavero tortuguita madera y un llavero con nombre. Un mando alargado negro con botones rojos, llave de plástico verde y dos negras redondas una de ellas con plástico azul más 5 llaves normales».