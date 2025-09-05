Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia Miguel la situación del lateral de la iglesa San Ignacio en la plaza de Cataluña: «Este paso peatonal se ha convertido en un campo de fútbol donde los peatones, ancianos, embarazadas y demás, sufren balonazos, y lo atraviesan con miedo sin saber qué hacer. El tiempo pasa y nadie hace nada».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: De zona peatonal a «campo de fútbol»

La jornada del jueves fue a mejor con el paso de las horas. Dimos la bienvenida al día con lluvia y cielos cubiertos y lo despedimos con sol

DV

Viernes, 5 de septiembre 2025, 06:53

Cruces con bicis

Comenta L. A.: «Este verano, durante una estancia en una capital europea preciosa y bien organizada, pude observar un detalle que ayuda ... mucho en la convivencia de la movilidad de bicicletas y peatones. En los cruces entre vía de bicis y pasos peatonales había siempre una clara señalización en rojo de buen tamaño en el suelo, con indicación de ceda el paso (el triángulo invertido) para las bicicletas. Pensé que sería un avance en nuestra ciudad para los cruces 'conflictivos' en los que no queda claro de quién es la prioridad. Y hay unos cuantos muy claros y transitados. Se pueden evitar discusiones y algún accidente. Esto de ver lo que hacen otros y extraer enseñanzas es algo que, con criterio, puede ser de provecho».

Espacios grises

