Sirimiri: Zona de paso abandonada en Altza

Pasarela Gladys

Escribe José Miguel Mitxelena: «Hay 15 maderas levantadas en la pasarela de acceso del paseo Federico García Lorca al parque Cristina Enea. El ... estado de las maderas levantadas hace que se produzcan tropezones y caídas, en especial de personas con movilidad reducida y de niños. Por favor, arréglenlo con urgencia. Del mismo modo hagan que se cumpla la ordenanza de prohibición de circular por el parque con bicicletas y patines eléctricos, también ha habido varios accidentes e incidentes con los infractores que encima de atropellarnos se ponen chulos y agresivos. La situación se arreglaría con un guardia municipal en la puerta de salida a Tabakalera».

Y por fin el caos

Comenta Gabi Sola: «Estoy alucinando de que se ha puesto en marcha el nuevo multicruce de Anoeta y no ha ido ningún político a sacarse la foto, ¿será que no quiere que le relacionen con el caos que se generara a diario? Me parece una vergüenza la cantidad de semáforos y programaciones de esa gran chapuza, el caso es no existía antes este colapso, igual deberían de hacérselo mirar. El día que alguien muera porque se ha quedado bloqueada la ambulancia en el paseo de Errondo, alguien tendrá que responder por ello».

Vivienda y toldos

I. Alberdi opina: «En respuesta a la señora Ane, creo que quizás no ha entendido mi escrito o sea yo quien no se ha explicado correctamente. Se lo voy a exponer clarito. Creo que somos una mayoría los que pensamos que es justo que se construya vivienda social para los jóvenes y las personas que lo necesiten de esta ciudad. Lo que no queremos es que se deterioren nuestros barrios construyendo a mansalva siempre en los mismos sitios y en los mismos barrios para satisfacer la demanda de vivienda de todo el territorio... Creo que esta reivindicación es de justicia y sí, no queremos que esta ciudad se convierta en una sucesión de horrendos barrios de edificios sin alma y de 'toldo verde'. Así que moralinas las justas».

Verdades del barquero

Comenta A. Echeverria: «Ya no es un rancio y desalmado político español que actúa contra el pueblo vasco o un juez desabrido que no entiende a la sociedad o un banquero con sospechosas tendencias de euskarafobia como han acusado los nuevos inquisidores de este país, se trata de un europeo del norte y CEO de una empresa puntera de biotech quien ha dicho en román paladino las verdades del barquero que muchas donostiarras con amigas fuera sabemos hace tiempo... Esta ciudad necesita colegios internacionales para poder disfrutar de las oportunidades de inversión en los sectores más punteros de la economía mundial. Y es que no es muy difícil intuirlo a pesar de los que quieren mantener en formol a esta ciudad y convertirla en un museo etnográfico al estilo de los pueblos del interior de los que muchos de los neoinquisidores paradójicamente huyen».

Y encima te insultan

Escribe Luis Urrutia: «El miércoles batí el récord de esquivar bicis y patinetes eléctricos en las aceras de la calle Miracruz, invisibles para los municipales que nunca aparecen. Tres bicis y dos patinetes. Y en uno de éstos iban montados un chico y una chica que además sujetaban con una correa en horizontal un perro que les seguía con lo que ocupaban media acera. Les digo (todo literal) «¡Que no se puede ir por la acera!» Y contestan sin parar: «Hijo p. ¿Acaso eres guardia municipal?».

Baldosas

Solicita Puri: «Podrían arreglar unas baldosas que se mueven y hunden cerca del portal 38 de la calle Urbieta. Están al lado de una tienda de encuadernación».