Sirimiri: Vidrio sin recoger en Añorga

TAV

Escribe Raffaella R.: «Ahora nos enteraremos de que existe un protocolo que obliga a consensuar el enlace del TAV con Euskadi y Navarra. Blanco ... y en botella, viendo que para ambas es mejor el recorrido por Ezkio, por ser más corto, con lo cuál será más competitivo también para mercancías y en definitiva para nuestra industria y para los viajes de los usuarios no hay duda. Por Ezkio. ¿Dónde estaban las autoridades que sabían de este acuerdo? Tenemos todo a favor, nuestra Diputación, el sr. Santano en Madrid. Espero que no fallen como con la única estación no soterrada que va a ser la nuestra, el mamotreto que se ve desde el paseo es monumental. Y encima ese joven del PNV que entrevistasteis hace unos días que decía algo así como que vaya ruido que se hace con el trayecto, que si va a ser por aquí o por allí. Con gente así, apaga y vámonos».

Agur Juantxo

Joseba Zabala nos cuenta que «el día 4 de marzo se despedía Juantxo Pérez del bar Gorriti de la Parte Vieja de Donosti. Por ese motivo nos reunimos muchos clientes de Juantxo y le cantamos, acompañados del txistu de J. M. Ansorena, además del Aurresku de despedida que le dedicaron por varias personas. Salió Juantxo del Gorriti y agradeció emocionado el homenaje. Se le cantó una habanera, preparada expresamente que decía: «Gorriti taberna dugu Alde Zaharreko altxorra, auzo giro goxo bero lanean 'tope' urtero, berrogeitalau badira pasatu diren urteak, Juantxo Perez den laguna Hasi zenetik lanean...». Agur Juantxo, ondo pasa!!!».

Escape Room

Escribe Luis Pedro: «Yo que creía que las carreteras, vías y rotondas estaban para facilitar la circulación a los conductores, y en Donosti el tráfico se ha convertido en un laberinto, que va a peor, y nadie toma medidas para remediarlo. Cada cambio que se adopta es para empeorar la situación, sirvan tres ejemplos: Scalextric entre La Concha-Zubieta-San Martín, la ciudad ha ido a peor, y no se revierte la situación. Inicio del paseo de Mons, ¿cómo es posible que se instale una barrera como la de un peaje al inicio de Mons para impedir el paso? Los vecinos que vienen de Egia o Zubiaurre tienen que dar una vuelta considerable para llegar a sus casas, garajes, etc... Y la ratonera de la rotonda de Anoeta, diseñada poco menos que por los creadores de los autos locos. Hay doble dirección en la rotonda, además de circular en sentido contrario como en Gran Bretaña. Además de liar a los conductores con prohibiciones que no hacen más que congestionar más el tráfico. ¡Y la solución no es prohibir más!».

Adoquines rotos

Critica Ander: «En las principales calles de la ciudad, como la avenida de la Libertad, paseo de Bizkaia, paseo de Gernika y varias calles de Amara hay adoquines rotos. Mucha gente está teniendo caídas y no sé si los donostiarras deberían empezar a denunciar al Ayuntamiento. Es increíble el deterioro que está sufriendo Donostia en estos últimos años. Y sorprende que el Ayuntamiento eluda su responsabilidad y no se dé cuenta de que lo que los donostiarras queremos es ver nuestra ciudad como lo fue hace solo una década, una ciudad limpia, segura, bien iluminada con nuestras calles y calzadas cuidadas y nuestros jardines bonitos y no hechos una porquería, y nuestros árboles sin podar. Queremos tener San Sebastián como los que ya tenemos una cierta edad la hemos conocido hasta hace unos años».