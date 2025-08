Sirimiri: La vegetación «invade» el camino de Igara

DV Domingo, 3 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

No cogen los taxis

Protesta Puri: «Es una vergüenza que para las horas puntuales que llamo a los servicios de los taxis tarden en coger el teléfono –si lo cogen–. Hace casi un mes pedí un taxi para ir con mi suegra al ambulatorio de Egia y tardó más de 20 minutos para que me cogieran el teléfono y otros 20 minutos tardó el taxi en venir. Sí señor, 40 minutos para ir al ambulatorio con una persona con bastantes dificultades de movilidad».

Plaza de Cataluña

Comenta un ciudadano de Gros: «¡No existe vigilancia en la plaza Cataluña! A pesar de las prohibiciones, a las 5 de la tarde no podemos pasar por culpa de los balones, bicicletas, patinetes eléctricos... ¿Por qué no se cercan los parterres y se ponen unas margaritas?».

Peligro en Lazcano

Escribe Laura Campoy: «Quería expresar mi preocupación por varios accidentes, debidos a exceso de velocidad, en el paseo Lazcano de Aiete. Tenemos un paso de peatones en plena curva y es un peligro para los vecinos cruzarlo, se nos dificulta hasta el ir a tirar la basura. La semana pasada, un vehículo se empotró contra los contenedores y se llevó por delante dos coches. Un semáforo en esta zona sería una solución».

Intxaurrondo

Demanda J. J. G.: «El Ayuntamiento nos tiene marginados a los vecinos de la calle Intxaurrondo. Llevamos varios años soportando obra, vamos para la tercera edición aguantando. También está lo del hotel cinco estrellas, con las consiguientes restricciones de estacionamiento que, en ocasiones, son de hasta el 50% de la calle, dinero que se cobra por ocupación de vía pública. Pero y los vecinos ¿qué? ¿Cómo aparcan? ¿Dónde lo hacen? Eso no importa, nos tienen olvidados. Llevamos años pidiendo soluciones sin respuesta. Un técnico, sin decir su nombre, nos propone el parking disuasorio de Illumbe, sin comentarios. La avenida de Ategorrieta y José Elosegui, que tienen una iluminación muy disminuida por el arbolado, a veces se pasa miedo y peligro yendo por esa zona. La calle Intxaurrondo sin vigilancia siendo tan solitaria por la noche. ¿Y las cámaras? ¿No hay seguridad o protección? La parada de bus de la residencia de San Ignacio sin marquesina, los ancianos y familiares no se mojan… Las soluciones son posibles, lo que no parece posible es la voluntad para solucionarlo».

Pamplona sin toros

Responde Jesús Manuel Fernández a Haritz Zabala sobre su escrito de 'Illumbe sin toros'. «Esta reflexión la podría hacer el alcalde de Pamplona. O también el de Azpeitia. Está en sus manos como alcaldes y no lo hacen. ¿Se imagina usted Pamplona sin toros en San Fermines? Podría ser la segunda guerra civil».

Limpieza

Denuncia Arantxa J. L.: «Hace unos días estuve en un pueblo de La Rioja llamado Sajazarra. Durante el recorrido no vi una sola pintada, ni un papel en el suelo, ni una colilla, ni caca de perro. Cada pocos metros había un cartel recordando a los dueños de perros su responsabilidad de recoger las cacas. En Donostia tenemos la ciudad llena de grafitis, papeles, colillas por el suelo. Si pasas cerca de un contenedor de basura, puedes encontrar colchones, váteres y todo tipo de basuras. En Sajazarra había niños jugando en las calles. Por lo que se ve les han educado para que no ensucien. Este ayuntamiento que no valora la limpieza. Los que vivimos en los barrios nos merecemos un poco más atención».