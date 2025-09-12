Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Denuncia Ane: «Así apareció ayer la pista de multideporte de Manteo. Muchas de las rejillas de recogida de aguas fueron destrozadas y sacadas de su posición en la acera. Por lo que ahora cuando vayamos a la pista con niños pequeños deberemos extremar la precaución. Esperemos que acudan de Mantenimiento y las cambien cuanto antes».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Vandalismo en la pista de Manteo

Jornada agradable la del jueves con predominio de cielos cubiertos, aunque hubo ratos de sol, y temperaturas en ascenso

DV

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:20

Cruces con bicis

Escribe Raimundo: «El otro día leí en nuestro periódico que iban a volver a obligar a poner las pegatinas de aparcamiento para ... los residentes en nuestra ciudad. Me alegro muchísimo. Nunca entendí por qué se quitaron y en beneficio de quién, pero le puedo decir que ha sido una chapuza supina. Este verano en la zona 1-2, sobre todo, hemos sido víctimas de este descontrol que generaba este nuevo sistema, sin identificación, viendo como coches extranjeros, de otras provincias o del mismo San Sebastián, que no tienen derecho, aparcaban a sus anchas teniendo que llamar a la policía cada dos por tres para que retiraran esos coches. Les pido por favor que la nueva viñeta siga siendo identificativa tanto de residente como de la zona a la que pertenece. De esa manera podríamos los propios interesados fiscalizar esto y poder dar parte al Departamento de Movilidad sin tener que molestar a la policía».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  3. 3 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  4. 4

    Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  5. 5 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  6. 6 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8

    Con Oyarzabal y Karrikaburu hay gol
  9. 9

    La rutina de un remero en La Concha
  10. 10 «Las imágenes nos han emocionado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Vandalismo en la pista de Manteo

Sirimiri: Vandalismo en la pista de Manteo