Sirimiri: Vandalismo en la pista de Manteo

Cruces con bicis

Escribe Raimundo: «El otro día leí en nuestro periódico que iban a volver a obligar a poner las pegatinas de aparcamiento para ... los residentes en nuestra ciudad. Me alegro muchísimo. Nunca entendí por qué se quitaron y en beneficio de quién, pero le puedo decir que ha sido una chapuza supina. Este verano en la zona 1-2, sobre todo, hemos sido víctimas de este descontrol que generaba este nuevo sistema, sin identificación, viendo como coches extranjeros, de otras provincias o del mismo San Sebastián, que no tienen derecho, aparcaban a sus anchas teniendo que llamar a la policía cada dos por tres para que retiraran esos coches. Les pido por favor que la nueva viñeta siga siendo identificativa tanto de residente como de la zona a la que pertenece. De esa manera podríamos los propios interesados fiscalizar esto y poder dar parte al Departamento de Movilidad sin tener que molestar a la policía».

Paseo Nuevo y tráfico

Comenta I. Ormazabal: «¿De verdad es necesario cerrar el paseo Nuevo desde el 1 de agosto hasta el 21 de agosto por la Semana Grande? Pasé todos esos días andando, por supuesto, y el paseo sin ningún coche. ¿De verdad es necesario cerrar el paseo Nuevo desde el 30 de agosto hasta el 14 de septiembre por las regatas? Ya veremos cuántos coches autorizados aparcan estos días. Los residentes de la zona 1-1 cada vez lo tenemos peor, cada vez tenemos menos plazas de aparcamiento (todas las eliminadas en Aldamar kalea, continuas obras en calles adyacentes...). Propongo se autorice a los residentes aparcar durante las fechas señaladas desde el comienzo del paseo Nuevo hasta la rotonda, ya que desde aquí hasta el Aquarium hay más que suficiente espacio para feriantes, para las regatas…».

Estación de autobuses

Indica Candela Laso: «He leído atentamente el reportaje de DV sobre la estación de autobuses y me parece una vergüenza y una dejadez absoluta la negativa del Ayuntamiento a unir físicamente la estación de autobuses y la de tren. Es obvio que es posible eliminar la pared que hay entre la entrada a la estación de autobuses y el aparcabicis, siendo así posible retrasar hacia el pasadizo las escaleras automáticas con una modificación de los negocios y taquillas del hall de la estación. También las tiendas de la estación se podrían sacar a la zona del pasadizo, quedando así un hall de la estación mucho más amplio, pudiéndose así también ampliarse la zona de los andenes, donde los usuarios esperan apretujados al autobús. Es impresentable que el Ayuntamiento diga que no se puede hacer nada en la estación de autobuses. Ahora con la estación del tren al lado hay muchas posibilidades de una ampliación y modernización que deberían de ser una prioridad porque la situación actual es agobiante por la falta de espacio, la enorme cantidad de personas que la utiliza y el aire viciado que se forma ante la carencia de extractores de renovación del aire. Es muy lamentable la estación de autobuses que tenemos, y las carencias e incomodidades que sufrimos los usuarios».

Deporte al aire libre

Brevemente Manu Odriozola: «Leí el reportaje titulado: 'La ciudad del deporte se renueva al aire libre'. El Jolas Toki de Aiete, ¿para cuándo, Donostia Kirola».

Paseo Ubarburu

Kristina dice: «Hemos enviado un montón de escritos y documentos a departamentos diferentes del Ayuntamiento para que vengan a limpiar el solar que se utiliza como escombrera ilegal en el paseo Ubarburu. Llavamos con este tema desde el pasado mes de febrero y cada vez está más lleno el solar. Te puedes encontrar de todo: sofás, muebles, tubos, escombros de obra, escayola, etc. Desde el consistorio la respuesta es : «A la mayor brevedad, pasaremos a limpiar el solar». Así desde febrero y marzo. La escombrera está trayendo más suciedad evidentemente, mosquitos, etc. Exijo que de una vez por todas, vengan a limpiar la escombrera ilegal y que se sancione a la gente que lo utiliza. Con toda la que hay, seguro que si viene la Guardia Municipal se encuentran con alguien tirando basura».