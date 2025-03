Sirimiri: El Txuri celebra su título en el Txu-Txu

Costas

Escribe Juan G.: «Suscribo plenamente lo expresado en esta sección por E. Galán y por Gabriel Leza respecto a las declaraciones de nuestro alcalde ... Eneko Goia, cuando denuncia que 'Costas tiene la misión de hacernos la vida imposible'. Lo realmente denunciable es el susodicho Ayuntamiento que «hace la vida imposible» a los vecinos del entorno de Sagüés, autorizando una y otra vez actividades ruidosas que sobrepasan los decibelios permitidos en la normativa vigente hasta altas horas de la madrugada, en aras al beneficio económico de unos pocos «promotores-gestores socioculturales» y en detrimento del bienestar de los vecinos. El último ejemplo es la actividad Dantz (ruido continuo e insoportable desde las 18 h. hasta la 01 h. de la madrugada en viernes y sábado) de música electrónica, cuyo gestor declara: «Las instituciones han entendido que la música electrónica es una parte integral de la cultura contemporánea y vanguardista y que tiene un impacto muy positivo tanto a nivel económico como sociocultural». ¡Casi nada! Y digo yo, el impacto «socio-ambiental» para el vecindario es absolutamente negativo y perverso y el económico nulo. Y recomiendo a los gestores municipales que apliquen en su gestión municipal de Sagüés la filosofía de la Ley de Costas: «No se trata tanto de prohibir las actividades en el litoral, como de conseguir que sean sostenibles y respetuosas con el medioambiente». Y el respeto al medioambiente incluye el derecho al disfrute de la tranquilidad y bienestar en sus hogares del vecindario del litoral de Sagüés».

Aceras en mal estado

Solicita al consistorio y a Dbus Puri: «Podrían arreglar un poco las aceras de los primeros tramos de las paradas de autobuses que están en la calle Urbieta, ya que se están saliendo las raíces de los árboles del suelo. Hablo de las marquesinas de Urbieta 6 y de dónde estacionan los autobuses de Amara, así como los que van en dirección al Antiguo».

Papeleras retiradas

Comenta M. L. P.: «En la calle Escritor José Artetxe, de Berio, se ha retirado un contenedor de basura, pero lo peor es que han retirado todas las papeleras de esta calle (alrededor de cuatro), hace un mes al menos. Esta calle tiene mucho movimiento, acceso a varios colegios e ikastolas, acceso al parque de Koldo Mitxelena, zona de paseo y geriátrico… Ahora hay papeles y restos por el suelo, que son retirados por el personal de limpieza, pero esa no es la solución, ya que genera suciedad, con todo lo que esto supone y atrae. Necesitamos papeleras, y que de vez en cuando se limpien calles y alcantarillados. Al no ser está una zona turística, y como sucede en muchas otras similares, nos sentimos abandonados. Los impuestos los pagamos para estos servicios».

Sirenas y Parte Vieja

Escribe Josetxo Ikazategi sobre el ocio nocturno en la Parte Vieja: «Después de aguantar un infierno de ruidos y molestias, como todos los fines de semana, a las 4 de la madrugada del pasado sábado entró la Policía Municipal con sirenas en la calle Fermín Calbetón. ¿Qué pasaba? Que al no haber ni vigilancia ni control de los locales de ocio nocturno el desmadre era total. Pues no queda ahí la cosa. A las 5 de la madrugada volvieron a venir de la misma manera con sirenas a tope. Todos los vecinos con las luces encendidas y en los balcones ¿Qué pasa? Lo mismo: Falta de control a los hosteleros. Me veo como hace años bajando con palos a hacer el trabajo que no hace la policía. Por cierto ¿Dónde está nuestra policía integral, la Ertzaintza? Misterio sin resolver, pero todos cobrando buenos sueldos».