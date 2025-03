Sirimiri: Tiendas de campaña por toda la ciudad

Costas

Comenta E. Galán: «Leo en DV que el Sr. alcalde denuncia que 'Costas tiene la misión de hacernos la vida imposible'. Perdone usted, ¿ya ... se da cuenta de lo que está diciendo? Qué tendremos que decir muchos ciudadanos sobre la innecesaria obra del metro. Qué tendremos que decir los vecinos de Amara Viejo que hemos sufrido años de obras nocturnas destrozando casas y sueño. Qué tendrán que decir los vecinos de San Bartolomé que nunca terminan sus obras y ahora tienen la amenaza del centro comercial. Qué tendrán que decir otra vez los vecinos de Amara Viejo que no tienen un bus para ir al Boulevard, salvo yendo al río, y que nunca volverá. Qué fácil es quejarse cuando nos afecta, ¿eh? Aplíquese el cuento que parece que será por el bien de los ciudadanos, como siempre expone usted cuando le interesa».

Estación del Norte

Señala Antonio B. J.: «Señor concejal de Mantenimiento Urbano, sería bueno que se pasara por la pasarela de la estación, así podría ver por dónde nos hacen pasar a las vecinas y vecinos de Egia y a los usuarios de Tabakalera. Las escaleras están desgastadas, llenas de musgo y porquería, los costados de las escaleras parecen estercoleros, los escalones resbaladizos al haber perdido la banda antideslizante, cuando llueve parece una pista de patinaje, mamparas rotas y caídas, etc. Ahora, los usuarios del tren ya no la utilizan pero se llevaban un visión de estercolero y dejadez municipal sobre esta pasarela. Queda todavía un año de obra. ¿Tendremos que aguantar tal dejadez municipal los 15.000 vecinos de Egia este año?».

Paseo de Mons

Escribe un grupo de vecinos del paseo de Mons: «Quisiéramos manifestar nuestro descontento por la situación actual del paseo de Mons. Aunque el asfaltado que ha comenzado era una actuación necesaria por los daños causados por las obras de la nueva conexión de Marrutxipi, los vecinos nos sentimos abandonados por la falta de atención a nuestra situación derivada de la citada obra. En particular, es imprescindible la construcción de una pequeña rotonda en la intersección del camino de Marrutxipi con el paseo de Mons para evitar las subidas y bajadas de cuestas de los vecinos de Mons y Marrutxipi, teniendo espacio suficiente para que puedan utilizarla coches y motos. Además, exigimos una solución a la barrera radiocontrolada que bloquea el acceso al paseo de Mons desde Egia, que solo permite el paso a Dbus, y sea sustituida por un semáforo temporizado».

Escaleras a Ekintza

Comenta I. A. S.: «Totalmente de acuerdo con María. Es inaceptable que todo el tráfico de una ikastola se haga por una calle 'cortada', donde los coches no pueden ni siquiera girar y el camión de recogida de la basura debe reanudar la marcha tras poner los contenedores, cinco, para sólo 50 vecinos en la parte alta de la calle sin consultar a nadie y quitando cinco plazas de parking de las doce que había. Los de antes estaban mejor colocados. Padres que suben a gran velocidad, que aparcan delante de los garajes impidiendo salir a los coches (aún estando de guardia). La calle no está preparada, las aceras y carreteras no tienen el ancho necesario en todo Arriola/Tontorgoxo, los coches de niño deben subir con las curvas que hay, por la carretera, sorteando los coches. El Ayuntamiento no tiene intención de mejorar nada. Llevamos más de 30 años solicitando mejoras. Por supuesto que la entrada a la ikastola debería ser por Olarain o Lourdes Txiki. El barrio de Arriola es un barrio desheredado del consistorio. Este invierte cero euros en él. No le importamos nada. Hay un trafico excesivo, ruidos, se caen las laderas y los árboles, una pista de pádel sin aislar, carreteras rotas, pasos sin pintar, sin luz, sin cámaras, sin señales... Los vecinos de Arriola estamos muy, pero que muy enfadados con el Ayuntamiento».