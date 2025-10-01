Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Denuncia Margarita A. desde la taberna Iratxo, situada en Arriberri 18 del barrio de Altza: «Estoy cansada de compartir terraza con heces de perros, ratas y la clientela que aguanta de manera estoica. Este espacio de la foto es infrahumano. Hemos solicitado al Ayuntamiento que por favor nos tapen con cemento las zonas más conflictivas para poder tener una terraza en condiciones, sin resultado por el momento. Hagan algo».

Sirimiri: Terraza con ratas en Altza

Sol espléndido y temperaturas más que agradables en una jornada con la típica brisa fresca del otoño

DV

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:14

Farmacia en Gros

Escribe Francisco Beloqui: «Soy un ciudadano de 77 años con una esposa de 81 que sufre de alzhéimer y está diagnosticada ... con grado dependiente severo. En varias ocasiones, siendo sábado tarde o domingo, me he visto en la necesidad de acudir a una farmacia a retirar algún medicamento y la farmacia de guardia más cercana está en el Centro. En Gros no designan nunca una farmacia de guardia en sábados y domingos para los más de 20.000 habitantes de este barrio. El pasado domingo me vi en la necesidad de tener que pedir ayuda para ella a través del sistema de teleasistencia del Gobierno Vasco. Me enviaron un doctor que recetó un medicamento que debía ser suministrado por enfermería, pero para poder ponérselo lo tenía que retirar de la farmacia y posteriormente, una vez el medicamento llegó a casa, se lo suministraron. No puedo dejar sola a mi mujer, pero lo tuve que hacer dejándola encerrada y me tuve que desplazar hasta la farmacia, que está en la Avenida, a kilómetro y medio de mi domicilio en la calle José Arana, más otro kilómetros y media de vuelta, es decir, tres kilómetros, y un tiempo de una hora. He escrito al Ararteko y este me remitió al Colegio de Farmacéuticos, sin que mi queja haya tenido ningún efecto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  3. 3

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  4. 4

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  5. 5

    Vivienda incorpora los datos de Gipuzkoa al índice de precios de referencia para topar los alquileres
  6. 6

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  7. 7

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  8. 8

    Gipuzkoa anuncia una nueva sociedad pública para crear infraestructuras de cuidados a mayores
  9. 9 ¿Qué es el índice de precios?¿A quién afecta?
  10. 10

    Dos de las cuatro denuncias que se han presentado por el udaleku de Bernedo son en Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Terraza con ratas en Altza

Sirimiri: Terraza con ratas en Altza