Sirimiri: Terraza con ratas en Altza

Farmacia en Gros

Escribe Francisco Beloqui: «Soy un ciudadano de 77 años con una esposa de 81 que sufre de alzhéimer y está diagnosticada ... con grado dependiente severo. En varias ocasiones, siendo sábado tarde o domingo, me he visto en la necesidad de acudir a una farmacia a retirar algún medicamento y la farmacia de guardia más cercana está en el Centro. En Gros no designan nunca una farmacia de guardia en sábados y domingos para los más de 20.000 habitantes de este barrio. El pasado domingo me vi en la necesidad de tener que pedir ayuda para ella a través del sistema de teleasistencia del Gobierno Vasco. Me enviaron un doctor que recetó un medicamento que debía ser suministrado por enfermería, pero para poder ponérselo lo tenía que retirar de la farmacia y posteriormente, una vez el medicamento llegó a casa, se lo suministraron. No puedo dejar sola a mi mujer, pero lo tuve que hacer dejándola encerrada y me tuve que desplazar hasta la farmacia, que está en la Avenida, a kilómetro y medio de mi domicilio en la calle José Arana, más otro kilómetros y media de vuelta, es decir, tres kilómetros, y un tiempo de una hora. He escrito al Ararteko y este me remitió al Colegio de Farmacéuticos, sin que mi queja haya tenido ningún efecto».

Obras en La Concha

Comenta un lector: «Ya ha comenzado la tercera y última fase de sustitución de la barandilla de La Concha y, por tercera vez, los peatones y ciclistas estamos hacinados y los ciclistas tenemos que dejar de pedalear durante un tramo. ¿Alguien se ha dado cuenta de que la gran mayoría de los que cruzamos La Concha lo hacemos a pie o en bicicleta? Se nos llena la boca con la sostenibilidad y el cambio climático, pero en el fondo algunos no están dispuestos a cambiar nada. En La Concha, en ese tramo los coches tienen tres carriles, uno para subir a Miraconcha. Podían dejar uno de esos tramos para los ciclistas y el bidegorri para los peatones. Les recuerdo que los ciclistas utilizamos nuestras bicicletas para ir a trabajar, al instituto, a la universidad… y dejamos nuestros coches en casa y dejamos espacio en el transporte público. Por favor cumplan con su palabra de que Donostia es una ciudad sostenible y traten a los peatones y ciclistas como se merecen».

Zinemaldi

Plantea Carlos Idarreta: «Ya han pasado 25 años desde que se inauguró el Kursaal y seguimos con la misma capota durante el Zinemaldi. Se trata de una capota de plástico propia de los años noventa, muy anticuada. Ya toca que para las próximas ediciones del Festival estrenemos una capota sobre la alfombra roja del Kursaal mucho más moderna, a ser posible transparente, de metacrilato. El Festival de Cine es la ventana de la ciudad al mundo y es muy importante que su estética sea moderna y atractiva, por lo que la inversión en una nueva capota moderna, que serviría para muchos años, valdría la pena».

Agradecimiento

Haizea Echegaray nos envía estas líneas: «Han pasado ya unos días desde que nos dieron el alta, y la emoción está algo más contenida. Hoy ya tengo fuerzas para dar las gracias. A la sanidad vasca. A todo el equipo del edificio Aranzazu del Hospital Donostia. Diez días intensivos en la planta 2A en los que nos trataron con un amor y un cariño difíciles de olvidar. Todo buenos gestos, buenas palabras. Cuando dicen que son profesiones vocacionales, de verdad no se equivocan. Los cirujanos , las chicas de la URPA y, como decía, ya en planta, enfermeras, médicos o gente de mantenimiento… Todo, de verdad, fácil. Sencillo. Muy goxo. Supergracias. De corazón. Bihotz bihotzez».