Sirimiri: Tala preventiva de dos árboles en la plaza Gipuzkoa

Se llevó a cabo ayer la tala de dos tilos en la plaza Gipuzkoa, en el marco del proyecto municipal de control del arbolado urbano. Esta intervención forma parte de las inspecciones periódicas que se realizan en la ciudad para prevenir riesgos en espacios especialmente sensibles como parques, colegios, paradas de autobús y zonas de alta afluencia peatonal.

«Cojan el teléfono»

Solicita Agustina Zurro : «Desde estas líneas pido a Educación que atienda al teléfono, que es misión imposible, día tras día y no digamos conseguir una cita previa. Necesitamos ayuda para hacer ciertas gestiones y poder optar a una bolsa de trabajo. Imagínense la impotencia de no poderlo hacer día tras día, pónganse en el lugar del ciudadano que lo necesite y por favor atiendan».

Ruidos insufribles

Escribe Nagore Z.: «Escribo estas líneas desde la cama intentando conciliar el sueño. Pero no hay forma, una vez más tenemos un martillo percutor debajo de casa abriendo una nueva zanja, arqueta o agujero en un asfalto recién vertido, apenas han pasado tres meses desde su inauguración. Mi sorpresa ha sido cuando tras llamada al 092 me trasladan que no solo tienen permiso para trabajar hoy (por el martes) hasta las 6 de la mañana, sino que también tienen permiso para la noche del martes y del miércoles. ¿De verdad? Ni si quiera se nos ha avisado como se ha hecho en otras ocasiones. Llevamos 6 años de ruidos insufribles, polvo y problemas de acceso a nuestro portal. ¿Es así como cuida este Ayuntamiento a sus vecinos? Por favor, hagan estos trabajos durante el día y respeten el descanso de los vecinos. ¿O tal vez es más importante que no se interrumpa el tráfico incesante de la calle Urbieta?».

Mantulene

Advierte J. I. M.: «Hay quejas en esta sección sobre el estado del asfalto en la calle Francisco López Allen, que está destrozado. Pues la calle Mantulene los días de lluvia es un charco gigante y no se hacen más que chapuzas. A Axular decirle que en Mantulene, los jóvenes se dedican a pintar los letreros de nombre de la calle. Los han cambiado recientemente porque no se podía leer. A ver si les llaman la atención».

Bus al aeropuerto

Expone J. D. Robles: «El horario de autobuses al aeropuerto habría que revisarlo. Por ejemplo, a última hora el bus que va directo pasa por el aeropuerto a las 20.30 horas, cuando el avión de Madrid tiene su llegada a las 20.40 horas, con lo cual ni recoge viajeros, que no han aterrizado aún, ni permite el uso a los viajeros del avión de vuelta a Madrid porque llegan a Hondarribia con el vuelo ya cerrado. El siguiente y último directo del día pasa a las 21.45 horas, con lo que obliga a la espera de una hora larga a los que han llegado en el mencionado vuelo de las 20.40 horas. ¿Tan difícil es encontrar un equilibrio y retrasar/adelantar el horario de esa línea directa y de uso casi exclusivo al aeropuerto, 15, 20 ó 30 minutos para dar de verdad un buen y económico servicio de recogida al viajero que por trabajo o de visita viene a San Sebastián? Ese decalaje de tiempo serviría además para que el anterior bus dejara con tiempo suficiente a los viajeros. Entiendo que el gremio de taxis se vería afectado de alguna manera (su servicio actual es de uso 'exclusivo'), pero son entre 10 y 12 los taxis que esperan y trasladan entre 15 y 40 viajeros por vuelo, frente a cerca de doscientos los viajeros que llegan o salen».

Vacunación

Critica Juanjo Alonso: «Con motivo de la recomendación de Osakidetza para la vacunación de personas mayores o con riesgo médico, me presenté ayer en el ambulatorio de Gros con el fin de solicitar cita, la cual me ofrecieron como muy pronto el día 28. Sin comentarios».