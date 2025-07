Sirimiri: Suelo peligroso en Ametzagaina

Calle Ijentea

Pregunta Enrique Sanz: «En la nueva promoción que se está llevando a cabo en la Calle Ijentea, en un principio el proyecto ... inicial era de 26 viviendas. De repente alguien 'descubrió' que se estaba haciendo una más. Modificaron el proyecto y ya en lugar de 26 o 27, finalmente van 28. Hoy leo en prensa que se ha concedido en los bajos de dicho edificio, una licencia para unir 3 locales colindantes para convertirlos en un bar-restaurante, en contra de la aprobación inicial en abril del Plan Especial de la Parte Vieja y el Muelle que limita estas ampliaciones en el sector hostelero, ya que la solicitud de dicha licencia se hizo en diciembre del 2024. Qué casualidad, siempre hay gente que se entera de cosas y cambios venideros, antes que muchos ciudadanos de a pie. Por todo esto, modificación de licencia y aumento de dos viviendas, supongo no serán de VPO, la promotora debe pagar al Ayuntamiento sólo 391.000€. ¿A esto no se le llama información privilegiada?».

Vigilancia en Gros

Protesta Itziar: «Falta de vigilancia policial, en la zona de la Zurriola, por detrás de los cubos la gente hace lo que le da la gana sin que les pase nada. Comen y beben como si fuese un merendero, y hoy –el colmo del incivismo– una señora haciendo pis en un árbol tan tranquila, fui a decírselo a algún municipal y solo encontré su coche vacío. Esa zona en verano hay que vigilarla más y poner buenas multas al que pillen, porque hay gente que si no, no aprende. Lo de hacer una especie de merendero en esa zona de la ciudad es un problema que viene de veranos anteriores, y a día de hoy no se le ha dado solución».

Obras sin obreros

Dice Luis Fernando Manterola: «Siguen aún las obras, sin los obreros, pero siguen molestando a los ciudadanos. Por fin han quitado las vallas que ocultaban la nueva entrada a lo que serán las oficinas de información, turismo y Udalinfo, pero no ha sido el fin de la operación. Un despropósito de obra que ha tardado más de tres años en hacerse y que todavía le falta aun el mobiliario. Ha sido una absoluta vergüenza».

Escaleras Náutico

Cuenta I. O.: «Leo con sorpresa que el concejal de Bildu, Sr. Ormazabal, denuncia la 'desaparición' de las escaleras del Náutico como una estrategia encaminada a la privatización del Muelle y aledaños. La escalera tradicional, deteriorada por los numerosos temporales, era un peligro para socios y vecinos y ha sido sustituida por otra, unos metros más hacia el Muelle, a la que tienen acceso los vecinos a través de la puerta de la rampa y que siempre está abierta. Deducir de ello que este cambio forma parte de una estrategia privatizadora, resulta demagógico y no se ajusta a la realidad».

Más sobre euskera

Añade Maite: «Coincido con el sirimiri de Luis Urrutia. A mí también me sorprendió y me indignó que todas las comunicaciones de las fiestas de Gros estuvieran exclusivamente en euskera. Hay muchas personas, sobre todo mayores, que no lo entienden y hay otras que reivindicamos que el castellano esté también presente en las cosas públicas, ya que es también nuestra lengua y el idioma en que nos desenvolvemos en el día a día. Me temo que, como pasa en otros ámbitos y en otros barrios –véase las fiestas del Carmen–, un sector de la sociedad quiere apropiarse de cualquier manifestación popular... Será responsabilidad de cada donostiarra exigir el respeto a la pluralidad de lenguas en esta ciudad».

Policía Municipal

Comenta Miren: «El domingo 20 de julio llamé a los municipales porque había un gato malherido en la acera, para que avisaran a la protectora que al ser domingo estaba cerrada, pero se negaron a ayudarme».