Sirimiri: Suciedad y falta de luz en el parque

Línea 19 de Dbus

Comenta Koldo: «Creo que la planificación de las paradas de la línea 19 de Dbus es bastante cuestionable. Mientras en el ... paseo de Aiete hay cuatro paradas en apenas 200 metros (entre La Cumbre y Munto, lo que hace que el autobús vaya todo el rato parando), en el Centro en cambio no hay ninguna parada entre Easo y Okendo (unos 500 metros). ¿Por qué no ponen una parada en la Avenida, en un punto intermedio entre las dos paradas mencionadas? Sería muy de agradecer».

Consulta ciudadana

Opina Nora Aldasoro: «Creo que los proyectos a ejecutar están claros para los donostiarras y sobre todo para aquellos que pateamos las calles de Donostia. Es evidente que la ciudad lleva años pidiendo a gritos un mantenimiento, es evidente que necesita reparaciones urgentes como los ciudadanos han expresado, que son: limpieza de las calles, alumbrado y seguridad de las mismas; pintura a los bancos y farolas; poda periódica de las grandes arboledas; limpieza de la roña en farolas, barandillas y pasarelas; cuidado de jardines y parterres; creación de espacios para la ciudadanía en la llamada playa de vías, centros cívicos, polideportivos y centros de día; guardias municipales para la vigilancia de Cristina Enea que aseguren el cumplimiento de las ordenanzas y sancionen a los que circulen con bicicletas, monopatines y perros sueltos. Como se ve, hay muchos proyectos y todos con un mínimo coste económico y que harán más agradable la vida en la ciudad».

Bidegorris

Dice Haritz Zabala: «Me parece nefasta la política de bidegorris que está llevando a cabo el Ayuntamiento, con una parálisis total en los nuevos proyectos de carriles bici. Por ejemplo, llevamos muchos años esperando el bidegorri de Miracruz-Ategorrieta y no hay ni visos de que sea una realidad, y eso que daría un servicio magnífico de bicicleta para acercar al Centro a toda la gente de la zona este de la ciudad, la más poblada. Otro tanto con el bidegorri a Hospitales-Miramon desde Anoeta, que también daría un gran servicio a la enorme cantidad de gente que se desplaza a esos lugares. Son proyectos que se eternizan y pasan los años e incluso las décadas y nunca se ejecutan, se quedan en nada, es desesperante».

ZBE

Maritxu señala: «He leído la noticia de la reducción de gases contaminantes en el Centro y no daba crédito, porque ¿a qué llaman Centro? Yo, por diversas razones, me muevo por una parte céntrica como son los paseos de Bizkaia y Gernika y he de decir que es cierto que se han hecho muchas calles peatonales, pero a la vez cada vez hay más coches en otras zonas como los paseos antes mencionados y Sancho el Sabio, con lo cuál es lo de siempre, se saca la contaminación por tráfico de unas zonas como Carlos I y se mete en otras, y esto no es reducir los gases contaminantes. Mientras no se lancen campañas de sensibilización para que la gente para venir al Centro lo haga a pie, en bici o en transporte público no serán datos reales».

Robos en el parking

Amaya protesta: «Lunes 29 de septiembre. Voy a por el coche a las 7.30 horas en el parking del Buen Pastor y me encuentro con que me han robado una mochila del maletero. Aviso y me dicen que ya saben quién es. No me sirve esa respuesta por parte de los responsables del parking. Presento la denuncia en la Guardia Municipal. Al día siguiente, a la misma hora, recojo el coche y veo que en los alrededores de mi plaza (segunda planta), había dos coches con las lunas reventadas. ¿Qué pasa con la seguridad y la vigilancia? ¿Hasta cuándo vamos a tener que padecer y aguantar estas tropelías? ¿Más vigilancia o más castigo para los mangantes? Mejor las dos opciones. ¡Estamos hasta las narices!