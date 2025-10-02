Sirimiri: Suciedad y falta de luz en el parque

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Denuncia María: «Así aparece algunas mañanas el parque infantil de Carlos I situado debajo de la variante. Hay un grupo de personas que beben, gritan, etc, por las noches. Solicitaría al Ayuntamiento que al anochecer pusiera vigilancia en esa zona ya que hay mucha inseguridad, aparte de que está superoscuro».
San Sebastián

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:59

Línea 19 de Dbus

Comenta Koldo: «Creo que la planificación de las paradas de la línea 19 de Dbus es bastante cuestionable. Mientras en el ... paseo de Aiete hay cuatro paradas en apenas 200 metros (entre La Cumbre y Munto, lo que hace que el autobús vaya todo el rato parando), en el Centro en cambio no hay ninguna parada entre Easo y Okendo (unos 500 metros). ¿Por qué no ponen una parada en la Avenida, en un punto intermedio entre las dos paradas mencionadas? Sería muy de agradecer».

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto
  4. 4 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  7. 7 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  8. 8 Un centenar de padres defienden las colonias de Bernedo: «Gracias por la oportunidad de nuestros niños de vivir campamentos centrados en el euskera y el feminismo»
    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
    Los sindicatos vascos convocan un paro general y manifestaciones el 15 de octubre para denunciar el Â«negocio con el genocidioÂ»

