Sirimiri: Suciedad en el barrio de Txomin Enea

Intxaurrondo Sur

Denuncia Juanjo: «En Intxaurrondo Sur no solo tenemos que acoger a casi todos los sin techo, jubilados, gitanos, parados, enfermos, mutilados, etc. ... Todos los bajos están para recursos para ellos. No tenemos ni un supermercado decente. Y además de eso sufrimos de una dejadez en la limpieza de suelos y paredes increíbles. Supongo que el barrio del alcalde estará un poco más aseado».

Restos de obra

Escribe Francisco Javier: «En el paseo Doctor Marañón de Aiete, en la zona de contenedores de basura situados a la altura de Donostizarra, algún desaprensivo –suelen ser gremios que trabajan con presupuestos bajos y no se pueden permitir el traslado de los desechos a vertedero– ha dejado restos de los sanitarios rotos con cascotes que pueden ser un peligro para los que transitamos la zona para dejar la basura. Y llevan cinco días sin que sean retirados por los servicios de limpieza. A quien corresponda, que tome buena nota y ponga remedio a la situación».

Parada del Antiguo

Protesta Ana J.: «Desde hace tres años, el panel luminoso que anuncia la llegada de los autobuses en la parada del ambulatorio del Antiguo no funciona. Dicha parada tiene una gran afluencia de usuarios precisamente por su proximidad al ambulatorio, personas de cierta edad que no dominan la información codificada de la web y, por lo tanto, dependen de la información del panel. En varias ocasiones a lo largo de esos tres años he llamado a cocheras para reclamar y la contestación ha sido de lo más increíble: la compañía eléctrica no les da servicio. Argumento totalmente incomprensible ya que el semáforo –que sí funciona– se encuentra a dos metros del panel».

Poda en Larratxo

Critica Susana: «Mientras cortaban la hierba, hasta donde pudieron, en el paseo de Larratxo les pregunté a los operarios qué opinaban de las ramas de los árboles. Su contestación: cualquier día se caen encima de la casa. Eso llevamos pidiendo al Ayuntamiento desde hace muchos meses varios vecinos, también los de Bertsolari Txirrita. Esperaremos a que se caigan encima de la casa y a ver qué pasa».

Basura en Amara

Comenta Eme L.: «El estado actual del entorno de contenedores en la calle Balleneros 6 exige una intervención municipal urgente. La acumulación de residuos y muebles abandonados ocupa gran parte de la acera e incluso invade el carril bici, dificultando el paso de peatones y ciclistas. Se solicita al Ayuntamiento que adecente la zona, su imagen y funcionalidad, y que la acondicione de modo similar al espacio limpio y ordenado de la calle Isabel II».

Sopladores

V. R. dice: «Estos sopladores de hojas que nos perforan los oídos y que nos dejan aturdidos… ¿son legales? ¿Cuántos decibelios alcanzan? ¿Está en la lista de elementos a eliminar para hacer una ciudad, Donostia, más silenciosa?».