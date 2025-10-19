Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Denuncia Andrea: «El barrio de Txomin Enea está completamente abandonado en cuanto a limpieza se refiere. Esta es la plaza Aierbe, que solo tiene un año y está sucia y llena de verdín. La dejadez municipal es absoluta. Los jardines están llenos de la suciedad que, con el viento, ha salido de los contenedores hace meses. Necesitamos que el barrio se mantenga limpio, para eso pagamos impuestos».
El buzón del lector donostiarra

Sirimiri: Suciedad en el barrio de Txomin Enea

Jornada casi veraniega, lució el sol y la temperatura subió hasta los 25 grados

DV

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Intxaurrondo Sur

Denuncia Juanjo: «En Intxaurrondo Sur no solo tenemos que acoger a casi todos los sin techo, jubilados, gitanos, parados, enfermos, mutilados, etc. ... Todos los bajos están para recursos para ellos. No tenemos ni un supermercado decente. Y además de eso sufrimos de una dejadez en la limpieza de suelos y paredes increíbles. Supongo que el barrio del alcalde estará un poco más aseado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  4. 4

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  7. 7

    Detenido en Donostia un joven de 19 años por robar una cadena de oro con violencia
  8. 8

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  9. 9 Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi
  10. 10 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Suciedad en el barrio de Txomin Enea

Sirimiri: Suciedad en el barrio de Txomin Enea