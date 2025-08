Sirimiri: Suciedad en el ascensor de Morlans

DV San Sebastián Miércoles, 6 de agosto 2025, 07:01 Comenta Compartir

Motos acuáticas

Escribe Jose Miguel Mitxelena: «El otro día vimos como diez motos acuáticas en el Paseo Nuevo y después en la bahía. Es ... algo que no nos gustó y, por los comentarios de las personas de alrededor, tampoco a ellas. Están nuestros gobernantes haciendo dejación de muchas de sus funciones como es el no permitir la entrada de cruceros en la bahía, las motos acuáticas, que la gente ande en bikini por el paseo de La Concha, que se fume en las playas, que se lleven mesas de camping y un largo etc. Es hora de cortar con estas prácticas que no nos gustan. Queremos mantener una ciudad sin motos en nuestro mar (contaminan, hacen ruido, suponen un peligro...) y una ciudad donde se cuiden las formas. En la playa, la gente que esté en traje de baño, pero que en los paseos vaya vestida».

Banderas en la playa Denuncia Amaya: «Sábado 2 de agosto: carabela portuguesa. Hay dos puestos de socorro. Uno en el Eguzki con bandera amarilla y la de 'precaución medusas' y otro a la altura de las cabinas de La Concha: bandera verde. La primera solo se ve si estás en ese entorno; la segunda se divisa solo cuando hay bastante viento. ¡Vaya desmadre! Seguimos reclamando una bandera en condiciones a la altura de los Relojes. Ya vale con el empecinamiento de decir que las banderas se colocan donde siempre. Es una cabezonería del concejal de Playas y a su vez de nuestros gobernantes». José María Salaberria Comenta R. F. R.: «Como creo todos saben, en la trasera de la casa, portales 49, 51 y 53 de José María Salaverria, se 'hospedan' los inmigrantes de Mali. No tengo nada en su contra, sino pena por la poca ayuda para su dignidad que viene de los centros oficiales, que son los que se deberían ocupar del tema. Y, por la parte delantera, hemos tenidos dos semanas a los componentes de una productora (creo que de Netflix), que estaban rodando una serie, añadiendo que la calle Podavines ha estado cerrada una parte de ella al aparcamiento, con el consiguiente problema para aparcar, si no existía antes. Alcalde y consistorio, ¿no han pensado en poner una guardería, una casa de citas o un concurso de perritos calientes en el resto de los bajos de la casa? Si tuvieran algo de vergüenza, podían pasar por la zona para verlo. ¿Esperan para hacerlo la víspera de elecciones?». Plaza del Txofre Denuncia Alba: «Soy vecina de la plaza del Txofre, en Gros, y quiero denunciar el estado de abandono e insalubridad que sufrimos a diario. Esta plaza está constantemente llena de excrementos de perro. Muchos dueños pasean a sus animales sin correa y sin recoger sus deposiciones, lo que hace que los niños acaben pisándolas mientras juegan. Además, la presencia de perros sueltos asusta a algunos niños, que se sienten inseguros en un espacio que debería estar pensado para ellos. A esto se suma otro problema: en los soportales duerme gente que orina en la vía pública, justo en los accesos a los portales y en los contenedores de basura de los alrededores. La situación es insostenible. Exigimos al Ayuntamiento más vigilancia, limpieza y control, y también que los dueños de los perros actúen con responsabilidad y respeto hacia el resto del vecindario. No podemos permitir que un espacio público tan frecuentado esté en estas condiciones». Nace Vega Troyano Tejada Nuestros compañeros de la redacción de DV Macarena Tejada e Imanol Troyano tuvieron ayer su primer vástago. Vega nació en el Materno Infantil del Hospital Donostia con un peso de 2,8 kilos y una altura de 49 centímetros. Tanto la madre como la hija están en buen estado. La Real Sociedad no tardará en tener una socia más. Zorionak!

