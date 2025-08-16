Sirimiri: «Situación insostenible» en Balleneros

Estación de buses

Andrés Martínez nos envía estas líneas: «Alcalde y máximo responsable de Donostia, me dirijo a usted con el fin de solicitar una ... aclaración y, al mismo tiempo, transmitirle una reflexión sobre la actual estación de autobuses de nuestra ciudad. Como es sabido, la estación fue inaugurada el 5 de febrero de 2016. Es justo reconocer que, en su momento, supuso un cambio importante respecto a las instalaciones anteriores y que, a pesar de algunas dificultades, ha prestado servicio durante estos años. Sin embargo, en la actualidad resulta evidente que las instalaciones se han quedado obsoletas en múltiples aspectos. No responde a las necesidades y estándares actuales, especialmente en un momento en el que se está desarrollando la nueva estación ferroviaria. Es una oportunidad idónea para abordar una remodelación integral de la terminal para una ciudad moderna, turística y en constante crecimiento. Estoy convencido de que, si este proyecto se lleva a cabo, contará con el reconocimiento y apoyo de una parte importante de la ciudadanía, algo que también podría reflejarse en el respaldo electoral futuro».

Entidades bancarias

Reflexiona I. Alberdi: «En la central de una de las principales entidades bancarias de aquí se negaron ayer mismo a prestarme un servicio ya que 'debía acudir a mi sucursal'. Pregunté a la señorita dónde ponía eso, y recurrió a su autoridad 'porque se lo digo yo'. Sobre los gastos hipotecarios indebidamente cobrados mi sucursal me dice que ellos no se encargan de esas gestiones... Todos esos trámites se centralizan en una sede electrónica que te contesta cuando le viene en gana, nunca, ni siquiera un acuse de recibo, cuando se le reclama que te devuelvan los dineros que nos han birlado por la cara. En fin, a estos son a quienes les seguimos perdonando los impuestos mientras van ganando beneficios de doble dígito».

No a renovar Illunbe

Opina Iñaki: «No entiendo que nos vayamos a gastar un dineral en renovar Illunbe y tengamos que mantener la plaza de toros para 3 días al año. Y no entiendo tampoco, que se sigan matando y torturando 18 toros al año para que se diviertan ciertas personas. Me parece una aberración».

Orixe sin carteles

Dice Manuel Sevilla: «En relación con el macro cartel de Orixe Ikastola de Urgull. En esta tierra valoramos la pluralidad política, pero duele que en un edificio público se exhiba una lona que respalda a una banda terrorista y ensalza a personas condenadas por delitos gravísimos. No se trata de siglas, sino de convivencia. El espacio público debe ser un lugar de encuentro, no un escaparate para legitimar la violencia ni humillar a las víctimas. Mantener esa lona es retroceder en lo logrado. La neutralidad institucional, garantizada por el artículo 103 de la Constitución, es clave para la cohesión social. La apología del terrorismo está claramente prohibida por el Código Penal –arts. 578 y 578 bis–. Por respeto a la ley, a las víctimas y a la paz social, solicito la retirada de la lona y que el espacio común permanezca libre de mensajes políticos. No podemos arriesgar nuestro futuro por gestos que nos anclan en un pasado que no queremos»