Denuncia Paul Vilumbrales: «En la calle Balleneros, a la altura de los portales 2, 4, 6 y 8, llevamos dos años soportando una situación ya insostenible de falta de poda de árboles y que las quejas expuestas al servicio de jardinería del Ayuntamiento no han podido solucionar por la falta de presupuesto según este».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «Situación insostenible» en Balleneros

Vuelve el calor para no bajar la temperatura festiva durante las últimas horas de la Semana Grande

DV

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 06:06

Estación de buses

Andrés Martínez nos envía estas líneas: «Alcalde y máximo responsable de Donostia, me dirijo a usted con el fin de solicitar una ... aclaración y, al mismo tiempo, transmitirle una reflexión sobre la actual estación de autobuses de nuestra ciudad. Como es sabido, la estación fue inaugurada el 5 de febrero de 2016. Es justo reconocer que, en su momento, supuso un cambio importante respecto a las instalaciones anteriores y que, a pesar de algunas dificultades, ha prestado servicio durante estos años. Sin embargo, en la actualidad resulta evidente que las instalaciones se han quedado obsoletas en múltiples aspectos. No responde a las necesidades y estándares actuales, especialmente en un momento en el que se está desarrollando la nueva estación ferroviaria. Es una oportunidad idónea para abordar una remodelación integral de la terminal para una ciudad moderna, turística y en constante crecimiento. Estoy convencido de que, si este proyecto se lleva a cabo, contará con el reconocimiento y apoyo de una parte importante de la ciudadanía, algo que también podría reflejarse en el respaldo electoral futuro».

