Sirimiri: Sanciones por ensuciar el mar

Estación de autobuses

Pregunta J. P.: «¿Se contempla alguna mejora en la estación de autobuses? Saben del malestar ciudadano, por pequeña, asfixiante, incómoda, oscura, da ... miedo... ¿A alguien en el Ayuntamiento le preocupa solucionarlo?».

Pisos turísticos

Denuncia Begoña Gárate: «Es obligación de las instituciones el detectarlos. Donostia está repleto de pisos turísticos y solo hay que consultar las páginas en las que se anuncian con total impunidad. Además, es normal ver salir de los portales del centro (Prim, Urbieta, Easo, Buen Pastor, La Concha...) gente con maletas y hablando en inglés, francés o con acento madrileño. Las comunidades de vecinos deben denunciar cuando en su comunidad hay un piso turístico ilegal, que no ha sido aprobado por la junta de copropietarios, no figura su placa en el portal, etc. Pero quien tiene que perseguir esto es el Ayuntamiento, y multar al propietario y el resto de medidas correspondientes. Esta ciudad es muy pequeña y fácil de controlar, no es una capital grande como Madrid, Barcelona, Bilbao, etc».

Ascensor estropeado

Denuncia Rosa: «Ya no sé dónde escribir, llamar, reclamar que arreglen el ascensor del apeadero de Renfe de Herrera dirección Donosti. Es una verdadera vergüenza que después de 9-10 meses siga el ascensor estropeado. Se echan la pelota de unos a otros pero nadie hace caso. Es la segunda vez que escribo un sirimiri sobre este tema y ojalá esta vez alguien haga caso. Las personas con movilidad reducida, sobre todo, quedaríamos muy agradecidas».

Poner los precios

Escribe Ane: «Hace años era una costumbre o una obligación poner los precios de los productos del mercado. Hoy en día, las amigas de mis hijas no compran en la plaza porque les da vergüenza preguntar cuánto vale cada producto, los tomates, las vainas, los puerros, etc, y bajan al supermercado a comprarlos por no preguntar y en la creencia de que el supermercado los vende más baratos, cosa que muchas veces no es cierta. Creo que nuestras caseras deberían hacer un esfuerzo en publicitar sus precios o el Ayuntamiento exigir que lo hagan. Será bueno para los vendedores y para que siga el comercio local».

Tabakalera

Comenta M. P.: «Ayer por la tarde, hacia las cinco, acudí con mis nietos al segundo piso de Tabakalera que, según entiendo, es una ludoteca El espectáculo era de llorar: varios jóvenes y adolescentes de diversas nacionalidades tumbados sobre las mesas e incluso dormidos. Alrededor, el mismo personal estaba tirado en el suelo dedicado a cargar sus teléfonos móviles. El ambiente no creo que fuera nada acogedor para dejar a unos niños. Y además, el guarda de seguridad se dirigió a uno de los niños recriminándole que había puesto creo que un pie encima de la mesa, que está muy mal, pero a ver. Creo que debe de haber prioridades. Si eso nació como un Centro de Cultura Contemporánea, como se llamaba antes, desde luego su ambiente no es de tal cosa. Añado algo más... En la cafetería se agradecería que encendieran las luces ya que, por su decoración negra, es bastante triste».

Paseo de Francia

Comenta un vecino: «Otra mala idea de nuestro Ayuntamiento. Están quitando la verja que protegía los jardines del paseo de Francia. Cuando todavía el operario no ha terminado, ya hay un tipejo, tumbado en la hierba con una cervezas, junto a la churrería. Es el primero de otros que harán lo mismo. Con lo bien que estaba el césped. Es para llorar. Además de tumbaditos en la hierba, también sufrirá este verde manto las actuaciones de muchos perros con dueños incívicos, como pasaba antes».