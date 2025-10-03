Sirimiri: Rejillas rotas y hundidas en Egia

Personas mayores

Escribe Koro Aranburu: «Nuestros gobernantes ningunean a las personas mayores, cuando en Donostia son una parte mayoritaria de la población. Cada vez ponen ... más obstáculos para atender a las mismas y la atención personal se ha hecho pésima, olvidándose sus funcionarios de que su labor es un servicio público y no solo conseguir un salario. Es necesario el terminar con esa burocratización que impera en los servicios públicos y que a veces esconde la falta de preparación de sus funcionarios o directamente el pasotismo y la falta de educación de los mismos. Creo que en la última década el retroceso ha sido enorme, fruto de la falta de vocación, falta de preparación, oposiciones públicas libres donde prime la capacidad, y falta de control por parte de los responsables de dichos servicios públicos».

Presupuestos

Comenta Maritxu: «Leo en el DV que la inversión caerá a 494,5 millones por la caída de ingresos y al mismo tiempo me pregunto cómo tienen dinero para que la Diputación financie años sabáticos a su personal, que a la vez tiene un salario superior al resto de los funcionarios y de los trabajadores. Quisiera al mismo tiempo hacer un reproche compartido por gran parte de los donostiarras sobre la escasa relevancia que para este Ayuntamiento tiene el mantenimiento urbano y cómo la ciudad, especialmente el centro (Amara Viejo y Amara en general) presentan muchas deficiencias en cuanto a sus aceras, parques, jardines, poda de árboles y en especial devolver a este barrio la calidad de vida que se le ha quitado por la construcción del metro. Quisiera que el Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno Vasco se diesen cuenta del agravio comparativo que ha sufrido este barrio en los últimos años, y que se paseen por aquí para ver cómo están calles como el paseo Errondo y José María Salaberria, descuidadas, sucias, con el Aterpe que ha creado mil problemas en el barrio y que según el Sr. Izagirre sería provisional y rotaría por el resto de los barrios... pero bueno usted vive en Igeldo, ni sufre esto ni los 7 años de sinvivir que nos ha proporcionado la construcción de un metro innecesario y que ha condenado a este barrio a una contaminación acústica y ambiental sin precedentes. Igual Amara también debería ser independiente como Igeldo».

Incapacidad total

Denuncia Pedro Ciga: «Que se entere todo el mundo. La actividad administrativa de los puertos deportivos de Euskadi EKP ha convocado para este domingo una reunión en Orio. A la citada reunión ha invitado a todos los amarristas de Gipuzkoa que ocupan plaza en los puertos que mal gestiona EKP. Para ello pretendía que en una sala con un máximo de aforo de 50 personas acudirán todos aquellos que están bajo su gestión. Gran sorpresa por su parte ya que el número de inscritos para asistir a la reunión supera la cantidad de 150 y muchos más. La incapacidad de gestión de esta entidad es terrible, confunden y lo hacen mal cada vez que tocan una tecla. Hasta la convocatoria la rellenan en sentido horizontal y las faltas de ortografía son mayúsculas. No sabemos que pretenden pero si sabemos que el resultado va a ser nefasto horrible y bochornoso».

Mercado de San Martín

Critica Ane: «Hace años era una costumbre o una obligación poner los precios de los productos de las caseras en el mercado de San Martín. Hoy en día las amigas de mis hijas no compran en la plaza porque les da vergüenza preguntar cuánto valen cada producto, los tomates, vainas, puerros, etc. Por ello, bajan al supermercado a comprarlos por no preguntar y en la creencia que el supermercado los vende más barato, cosa que muchas veces no es cierta. Creo que nuestras caseras deberían hacer un esfuerzo en publicitar sus precios o el Ayuntamiento exigir que se haga, será bueno para los vendedores y para que siga el comercio local».

Calzada de Egia

Puri critica: «¿Movilidad podría hacer algo en la Calzada de Egia? Lo digo porque los coches bajan con demasiada velocidad y mucha gente anda por esa calle».