Denuncia Belén: «Preocupante estado en el que se encuentran numerosas rejillas de sumideros en la plaza de Campo de Atotxa. Se han remitido múltiples reclamaciones de los vecinos y las comunidades afectadas al Ayuntamiento y la situación sigue sin resolverse. Algunas de estas rejillas están rotas, hundidas o sueltas».
Sirimiri: Rejillas rotas y hundidas en Egia

Nueva jornada soleada, con temperaturas suaves al inicio del día que fueron a más con el paso de las horas

DV

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:30

Escribe Koro Aranburu: «Nuestros gobernantes ningunean a las personas mayores, cuando en Donostia son una parte mayoritaria de la población. Cada vez ponen ... más obstáculos para atender a las mismas y la atención personal se ha hecho pésima, olvidándose sus funcionarios de que su labor es un servicio público y no solo conseguir un salario. Es necesario el terminar con esa burocratización que impera en los servicios públicos y que a veces esconde la falta de preparación de sus funcionarios o directamente el pasotismo y la falta de educación de los mismos. Creo que en la última década el retroceso ha sido enorme, fruto de la falta de vocación, falta de preparación, oposiciones públicas libres donde prime la capacidad, y falta de control por parte de los responsables de dichos servicios públicos».

