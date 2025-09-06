Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Celedonia Oyarzabal, residente en Donostia desde hace 7 años, cumplió 100 años el pasado mes de mayo. Tras la petición de su familia, Eneko Goia acudió esta semana a entregarle un ramo de flores. En la imagen, Celedonia aparece con el alcalde y la concejala de Barrios, Mariaje Idoeta (derecha), su yerno Vicente y su hija María Jesús.
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: Ramo de flores para una vecina centenaria

Tras una mañana con ambiente fresco, el día fue muy agradable, con sol y ligero aumento de las temperaturas

DV

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:03

Bancos sin pintar

Solicita Martín Aranburu a los responsables de mantenimiento de Donostia «que por favor pinten los bancos del paseo de Gernika y La ... Concha, al igual que las farolas, y limpien los del paseo de Bizkaia. Esta pasada Semana Grande, como otras muchas, he tenido amigos que han venido a visitarnos y se han quedado entristecidos al ver el estado penoso en el que se encuentra gran parte del mobiliario urbano, así como los jardines. Como dicen tan solo se mantienen bien los de Alderdi Eder y la plaza Gipuzkoa».

Espacios grises

