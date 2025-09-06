Sirimiri: Ramo de flores para una vecina centenaria

Bancos sin pintar

Solicita Martín Aranburu a los responsables de mantenimiento de Donostia «que por favor pinten los bancos del paseo de Gernika y La ... Concha, al igual que las farolas, y limpien los del paseo de Bizkaia. Esta pasada Semana Grande, como otras muchas, he tenido amigos que han venido a visitarnos y se han quedado entristecidos al ver el estado penoso en el que se encuentra gran parte del mobiliario urbano, así como los jardines. Como dicen tan solo se mantienen bien los de Alderdi Eder y la plaza Gipuzkoa».

Leyes que cumplir

Dice Gabi Sola: «Leía el otro día un artículo sobre la prohibición de hacer fiestas en los parques. Y yo me pregunto, si hay normas, por qué no hay nadie que haga cumplirlas. Ayer mismo en la playa otro campamento montado con toldos y mesas... y por supuesto, reguetón. Si un grupo viene, hace esto y nadie le dice nada, ¿qué cree el Ayuntamiento que va a pasar? Pues que al día siguiente volverá con más gente y lo volverá a hacer. Si los de aquí, conocemos las normas y las cumplimos, por qué no actúa la Guardia Municipal esa, que ni se le ve ni se le espera, por la playa».

Línea 16 de Dbus

Comenta Yolanda Urrea: «Comparto totalmente los comentarios de Ione. Es vergonzosa la situación que estamos padeciendo. Los usuarios habituales de esta línea de autobús estamos siendo desatendidos y maltratados por la compañía de autobuses de la ciudad. Son muchas las veces que nos quedamos tirados porque el autobús va lleno de turistas y no para a recoger en las paradas habituales. Por no hablar de la parada en el Boulevard, todos los días hay bronca porque los turistas no respetan la fila e intentan colarse sin respetar a los usuarios habituales que están esperando ordenadamente su turno. La culpa no es toda suya. Esta parada, encajonada en la caja del ascensor del parking, dificulta la buena visibilidad de la fila y el acceso para las personas que van en sillas de ruedas y los carros de bebés. Propongo su traslado a la plaza de Gipuzkoa, donde estaba en origen, con espacio suficiente para respetar la fila y poder resguardarse en condiciones climáticas adversas, dada la escasa frecuencia, cada 30 minutos, en comparación con el resto de líneas de la ciudad. La idea de Ione de adaptar el 18 a nuestro recorrido Miraconcha, Duque de Baena, Pío Baroja, me parece muy acertada y si no un autobús directo al Funicular e Igeldo para los turistas y a los donostiarras que nos dejen como estábamos».

Atascos en Ategorrieta

Escribe Fernando: «La noticia de este año es que han desaparecido los insufribles atascos en la entrada a Donosti por Ategorrieta y José Elósegui como por ensalmo y eso que desde el Ayuntamiento obraron con la precaución de preparar los vallados necesarios desde Gros a Herrera. Varios han sido los motivos intervinientes en su solución, tales como la apertura del nuevo acceso a la variante por Marrutxipi y la activación de la zona de bajas emisiones, la utilización del topo para llegar a Donosti desde la frontera de muchos turistas para pasar el día aquí sin coche, recordando los graves problemas de acceso que se producían. También las mejoras e indicaciones en los dispositivos de ayuda en los vehículos y muy importante, la gran utilización del buen transporte público que tenemos por parte de la ciudadanía. Pero empieza de nuevo el curso escolar y de las mejoras prometidas en Ategorrieta ni se sabe».

Calle Easo

Critica Tomás C.: «Es increíble que después de los años que llevamos aguantando obras en la calle Easo, levanten la acera en pleno mes de agosto para cambiar las baldosas y dejen la obra parada. En este tramo de calle, de cinco comercios ya han tenido que cerrar dos».