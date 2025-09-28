Sirimiri: Rama caída sin retirar corta el paso al bus

Multa en la ZBE

Aitor señala: «He recibido un aviso de Correos para recoger una notificación del Ayuntamiento de Donostia. Como suponía que sería por ... acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), fui a recogerla y, efectivamente, era una multa de marzo que se notificó hacia finales de agosto por circular por la zona restringida. Sanción grave de un importe de 200 euros por infracción grave. El Ayuntamiento dice que para aclarar cualquier duda llame al 010 –por cierto, con coste en Donostia ya que hay otros ayuntamientos que no cobran–. Al ser un error del Ayuntamiento, y sé que no soy el único al que han enviado multas, quisiera saber a través de este periódico cuántas sanciones injustas se han puesto, a cuántos extranjeros se les ha notificado denuncia y cuántas sanciones con expediente han sido anuladas. Supongo que, como siempre, no recibiré explicación».

VPO de Morlans

E. L. denuncia: «Soy una inquilina de las casas de protección oficial del paseo de Morlans. Llevamos meses sufriendo inundaciones por la rotura de las tuberías de agua caliente y sus consecuencias: sin luz en portal y escalera, sin ascensor y, por supuesto, sin agua caliente. ¿Es de recibo vivir así? Pagamos religiosamente todo y nadie da la cara ni pone solución a corto plazo, solo petachos, y hay que cambiar todas las tuberías. Estas casas son del año 2013».

Película escorada

Expone Gurutz Olaskoaga: «En la excelente entrevista que realiza Teresa Flaño al director de la película 'Un fantasma en la batalla', sobre una guardia civil infiltrada en ETA, la periodista le dice en un momento dado, que 'parece que solo ha optado por contar una perspectiva'. En la respuesta de Agustín Díaz Yanes, este filtra unas perlas como que 'no quería hacer una película equidistante' o que las fuerzas de seguridad cometieron 'errores'. Está en su derecho de no ser equidistante, pero ¿cree realmente este director que torturas y asesinatos por parte de la Guardia Civil, algunos condenados en sede judicial, se pueden calificar de 'errores'? El Festival ha recogido películas de nuestro pasado reciente, siempre dentro de unos parámetros de respeto y rigor. Haría bien en seguir por ese camino».

Sagüés

Una vecina nos escribe para denunciar «el estado de dejadez, podredumbre e insalubridad en que se encuentra el paseo de Sagüés, en la zona del final donde la 'Paloma', debido a los asentamientos y la no limpieza y atención pertinente por parte del Ayuntamiento».

Calle Aldamar

K. M. denuncia el estrechamiento de la calzada de la calle Aldamar. «Una calle como Aldamar, estrechada recientemente, que es única vía de salida de la Parte Vieja, teniendo un centro de salud, dificulta el acceso y evacuación de ambulancias en caso necesario. El otro día coincidió un vehículo de la Ertzaintza y no podía ni acceder a dicha calle por los atascos desde el paseo Salamanca . No creo que haya que esperar a algún fallecimiento para solucionar este problema».