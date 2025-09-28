Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Jorge denuncia que «han pasado ya varios días desde que se cayera una rama de un árbol en Lorea. El problema es que obstaculiza el paso hacia la parada de Dbus. Bastante vuelta tenemos que dar ya entre coches aparcados para coger el bus como para que tampoco podamos pasar por aquí».

Sirimiri: Rama caída sin retirar corta el paso al bus

Volvió el sol, las temperaturas suaves y el viento sur para despedir el mes de septiembre

DV

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27

Multa en la ZBE

Aitor señala: «He recibido un aviso de Correos para recoger una notificación del Ayuntamiento de Donostia. Como suponía que sería por ... acceso a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), fui a recogerla y, efectivamente, era una multa de marzo que se notificó hacia finales de agosto por circular por la zona restringida. Sanción grave de un importe de 200 euros por infracción grave. El Ayuntamiento dice que para aclarar cualquier duda llame al 010 –por cierto, con coste en Donostia ya que hay otros ayuntamientos que no cobran–. Al ser un error del Ayuntamiento, y sé que no soy el único al que han enviado multas, quisiera saber a través de este periódico cuántas sanciones injustas se han puesto, a cuántos extranjeros se les ha notificado denuncia y cuántas sanciones con expediente han sido anuladas. Supongo que, como siempre, no recibiré explicación».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Tribunal Superior de Justicia sentencia que el centro comercial de San Bartolomé es acorde al PGOU
  2. 2

    El intercambio de casas sigue en auge en Gipuzkoa y crece un 32% en el último año
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Miguel Ángel Muñoz: «Aquí firmé mi primer autógrafo y por la Behobia me hice runner»
  5. 5

    Txiritinga, el paraíso de las hamburguesas
  6. 6 «Soy pobre, pero rico en amigos. Los vascos sois muy buena gente»
  7. 7

    Golpe al narcotráfico: 772 kilos de cocaína y 608 de cannabis incautados en Francia tras pasar la muga de Irun
  8. 8

    «Ocho años en régimen cerrado por la agresión sexual a otro varón»
  9. 9

    La Fiscalía alerta del aumento del 145% de la violencia machista entre menores de Gipuzkoa
  10. 10

    Andueza da por «muerto» el debate sobre la independencia de Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sirimiri: Rama caída sin retirar corta el paso al bus

Sirimiri: Rama caída sin retirar corta el paso al bus