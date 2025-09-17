Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La ciudad ya palpita a ritmo de Festival de Cine, con el montaje que conlleva en los diferentes puntos estratégicos del Zinemaldia. Las vallas anunciantes de películas y colaboradores, entre ellos DV, ya se asoman al Urumea frente al teatro Victoria Eugenia y el hotel María Cristina. La llegada mañana de los primeros miembros del jurado inicia la cuenta atrás para el arranque oficial de este viernes.

Sirimiri: Todo a punto para el Zinemaldia

El sol se asomó por momentos entre las nubes para elevarlos termómetros a registros confortables

DV

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 06:58

Fútbol en Amara

Comenta Gemma: «Soy vecina de Amara y estoy totalmente de acuerdo con la carta enviada a Sirimiri por I. G. L. ... sobre el fútbol en Anoeta. Los vecinos del barrio no podemos mover el coche desde la víspera de un partido o cualquier otro evento que se celebre aquí o en Illunbe. Dijeron que iban a ampliar zonas solo para residentes, pero seguimos igual, sin poder aparcar si movemos el coche».

