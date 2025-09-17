Sirimiri: Todo a punto para el Zinemaldia

Fútbol en Amara

Comenta Gemma: «Soy vecina de Amara y estoy totalmente de acuerdo con la carta enviada a Sirimiri por I. G. L. ... sobre el fútbol en Anoeta. Los vecinos del barrio no podemos mover el coche desde la víspera de un partido o cualquier otro evento que se celebre aquí o en Illunbe. Dijeron que iban a ampliar zonas solo para residentes, pero seguimos igual, sin poder aparcar si movemos el coche».

Movilidad vertical

Escribe Baltasar de la Hera: «Muy práctico y saludable el ascensor inclinado que cubre subiendo y bajando la pendiente entre el barrio de Morlans y la rotonda de Lazkano. Qué medio tan extraordinario de movilidad para las muchas personas que lo usamos mayores con dificultades, jóvenes con sus vástagos acompañantes ,y sus bicicletas... Tengo referencias de que fue larga y costosa la decisión municipal y también otras por la construcción y el tipo de terreno. Un hurra y acierto estupendo por conseguirlo, esfuerzo y constancia asociativa ciudadana. Hoy y ahora, recordar que el mantenimiento y limpieza exterior de cristaleras está olvidado, no se han limpiado desde que se instaló. Se solicita a quien corresponda hacerlo limpiando, por el exterior, una de las cristaleras, ya que el grado de suciedad es tal que en poco tiempo la misma se hará musgo e igual hasta líquenes».

San Bartolomé

Expone E. Peñalba: «El alcalde omite decir a los vecinos que el Ayuntamiento ha sacado un gran beneficio por la actuación en el barrio de Amara Viejo, por lo que parece claro que podría dedicar parte de ese beneficio a terminar la gran obra de San Bartolomé con la realización de un parque público en la ladera. Sin embargo, no contesta cuando se le pregunta si va a volver a renovar el permiso de obra para la construcción del centro comercial. Dice que su actitud no es secretismo, sino prudencia para conseguir una solución negociada con los actuales propietarios, como si estos no vieran su jugada... Creía que la decisión de no construir el parking y el centro comercial era apoyada por el partido del alcalde, pero por lo visto no está claro. Lo que realmente deseamos los vecinos es que anule el permiso de construcción y acepte intervenir en el cerro y convertirlo en un parque público para refugio de los ciudadanos y para que el Ayuntamiento cumpla sus obligaciones contra el cambio climático. Eso sí que sería un éxito para la ciudad aunque un coste para ellos, como es lógico en un trabajo municipal».

Accesos a Loiola

Protesta Aitor: «En Loiola seguimos siendo los grandes olvidados. El acceso desde Egia se eliminó, obligándonos a dar una vuelta considerable para poder entrar al barrio. Para colmo, hace apenas unos días se cerró el barrio día y noche durante cuatro jornadas con el pretexto de cambiar el sentido de las calles, recolocar contenedores, pintar y poner señales. Una semana después, el trabajo seguía sin estar terminado, parece que no tuvieron tiempo. Mientras tanto, los vecinos sufrimos las molestias y la sensación de que no se nos tiene en cuenta. La comparación duele: mientras en las casas nuevas de Ciudad Jardín se construye una carretera con doble acceso desde Egia y desde la Travesía de Loiola, en Loiola solo nos dejan un acceso y, encima, lleno de trabas (cuenten los semáforos que hay que pasar cuando damos una de las muchas vueltas buscando aparcamiento). Y lo más triste es que parece que los vecinos estamos resignados. En Bidebieta, sin ir más lejos, el Ayuntamiento rectificó una decisión de cierre de acceso gracias a las movilizaciones vecinales. ¿De verdad tenemos que resignarnos a ser un barrio de segunda? ¿De verdad el Ayuntamiento tiene en cuenta a los loiolatarras? No lo parece».