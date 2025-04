Sirimiri: Pintadas en los nuevos paneles de Urgull

Plaza Amezketas

Escribe María al Sr. Carlos García, concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos: «Después de tanta polémica, el pavimento de la plaza de los ... Amezketas de Amara Berri ha quedado muy bien, pero hay cosas que están sin terminar, como muchas veces ocurre en este tipo de obras. Hay una farola que no funciona desde agosto por lo menos, en una esquina que a las noches da un poco de miedo. Los 'macarrones' por donde se supone que van los cables, cada uno por su lado. Los jardines son un auténtico desastre. Más que jardines, yo lo llamaría barrizales. No digamos las famosas palmeras que usted prometió quitarlas. A los vecinos nos gustaría ver todo terminado».

Línea 28 por Easo

Comenta Isa Díez: «Totalmente de acuerdo con el comentario de E. Galán. A los ciudadanos nos están haciendo la vida imposible. Llevamos más de 8 años sufriendo obras y más obras, muy molestas e innecesarias como el metro. Espero rectifiquen y anulen el proyecto del centro comercial San Bartolomé. ¡Basta ya! A la concejala de Movilidad y Transporte, enhorabuena por el premio otorgado a Dbus al mejor sistema de pago. Pero los vecinos también quieren el mejor servicio de transporte, como por ejemplo, recuperar las paradas de la línea 28 Hospitales en la calle Easo. Somos miles de personas residentes en la zona, no es de recibo el trayecto por el río y parada en Okendo. Este cambio afecta a muchísimos usuarios, era provisional, pero la sensación es de total abandono y olvido. Cuiden más a los residentes y no tanto a los visitantes».

Tráfico y polución

Indica J. P.: «El alcalde reprocha a Costas que vele por todos y resulta que le molesta. Haga bien su trabajo y no tendrán que tirarle de las orejas. ¿Desde cuándo me parcelan las olas de Gros? Todo para los surfistas y los demás, en una charca. Por cierto, la Zona de Bajas Emisiones en Pamplona se ciñe a la Parte Vieja para no incordiar a los ciudadanos y aquí nos quitan todo el Centro a los de siempre, los que no tenemos dinero ni para vivir en el Centro ni para cambiar de coche. Uso el autobús, pero cada día es un suplicio pasar por determinadas calles, botando. No estábamos en ningún nivel de contaminación. Le puedo decir muchas más ciudades contaminadas por el tráfico. Por cierto, en los cambios de tráfico, no se puede hacer peor».

Paseo de Bizkaia

Ane critica el abandono del paseo de Bizkaia: «El Ayuntamiento ha renunciado a podar los árboles, falta limpieza, hay un exceso de tráfico, con la contaminación acústica y ambiental que ello conlleva... Me pregunto por qué no se fijan en capitales europeas que cuidan sus ríos en su transcurso por la ciudad. ¿Por qué no se dan cuenta del enorme valor de esta arboleda para la gente mayor de Amara, Centro, Amara Viejo y para la gente de toda Donostia a la que nos gusta pasear?».

Árbol en Aiete

Baltasar de la Hera escribe: «En el paseo de Aiete, al inicio de los números impares, frente a Duque de Baena había un tocón con restos de madera de un antiguo árbol. Se ha quitado la madera envejecida pero han quedado los rebordes de obra del alcorque, que parece que dan la sensación de que se va a plantar un nuevo árbol. Y esto no, por favor. La ciudadanía que pasamos por esa acera la queremos sin el estorbo actual, que resulta molesto para el tránsito peatonal. Solicito desde ya finalizar esta obra y que la acera en este punto esté como el resto, enlosada. No somos contrarios a los árboles, pero en ese punto no».