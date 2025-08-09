Sirimiri: «Peligrosos bordillos» en Berio

Denuncia un ciudadano: «Tras más de 3 meses de obras en el barrio, llenan de peligrosos bordillos la zona alta de Berio, generando unos problemas al tráfico diario absurdos e innecesarios. Los coches si no pasan se suben literalmente a las isletas. ¡Que no pase algún accidente grave de motoristas! Eso sí, asfalto del 92 en la ciudad y polígonos».

Afirma Mariluz Dopazo: «Gracias a un Sirimiri que fue publicado recientemente, veo que no somos los únicos viajeros enfadados con el comportamiento de Euskotren-bus línea DB02 con destino a Eibar. El 31 de julio quisimos tomar dicho autobús a las 12.20 horas, el cual estaba programado en pantalla. Pasaba el tiempo pero nadie informaba nada. A las 12.45 quisimos ponernos en contacto telefónico con Euskotren pero fue imposible. Como teníamos una cita en Eibar y no queríamos llegar tarde, tuvimos que volver a casa y coger el coche. En pantalla podía haber puesto 'cancelado' o bien decirlo por megafonía que ya la utilizan en otras ocasiones. Es indignante el trato que nos dan y luego quieren que utilicemos el servicio público».

Contenedores

Solicita Puri: «Me parece muy bien que se recicle, pero podrían hacer que los contenedores se acerquen más a las aceras, porque a la gente mayor o con discapacidad nos cuesta mucho reciclar ya que nos tenemos que bajar de la acera para poder echar lo que llevamos».

Txomin Enea

Desde la asociación de vecinos Lanberri de Txomin Enea «queremos denunciar la dejación del Ayuntamiento al dejarnos sin los autobuses que sustituyen al tren y las malas frecuencias de los autobuses urbanos. Para los que vienen de fuera el metro casi hasta la mismísima arena de la playa y y para los donostiarras que nos busquemos la vida para ir al Centro. Gracias por no pensar en los ciudadanos de las afueras».

Piedras en Ondarreta

Comenta Ignacio Javier Larrañaga la situación de la playa de Ondarreta: «El lunes 4 de agosto la playa de Ondarreta era un pedregal, hacía prácticamente inviable el paseo por la orilla. Sin esperar a la época de las mareas vivas en la que el verano casi acaba, considero que, es ahora el momento para intervenir aprovechando la marea baja de los anocheceres, es el momento indicado. Creo que de actuar se reduciría considerablemente la cuantía de las piedras y la ciudadanía podría transitar por la orilla con más comodidad en lo que resta de mes, que es el de mayor afluencia de público».

Banderas de la playa

Escribe Joseba: «Julio pasado, días de oleaje fuerte en la playa La Concha. Agosto, presencia intermitente de las peligrosas medusas carabelas portuguesas. Los bañistas y los padres, que tienen que atender niños pequeños y no tan pequeños, seguimos sin ver el estado del mar y de la playa, por la ausencia de la gran bandera, que presidía la playa en los Relojes. Desde nuestra infancia era lo primero que nos hacían mirar nuestros padres cuando bajábamos a la playa y se veía desde cualquier punto del más de kilómetro y medio que tiene nuestra playa y desde otros puntos fuera de la playa, con lo cual sabíamos si nos podíamos bañar o no. Ahora si no estás al lado del puesto de socorrismo, nunca conocerás el estado del mar».

Misa en Santa Clara

Con motivo de la celebración en honor de Santa Clara, la Asociación de Amigos de la Isla organiza una misa en la campa de arriba, que este año se celebrará el lunes a las 12 horas.