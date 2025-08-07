Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Señala Ignacio: «El cruce del bidegorri del paseo de Francia con la acera junto al puente de Santa Catalina es tan conflictivo como peligroso. Quienes van en bici ni se plantean reducir su velocidad y mucho menos frenar cuando pasa un peatón. Estaría bien colocar en el suelo del carril bici reductores y bandas para frenar a los despistados e incivilizados».
El buzón de los lectores donostiarras

Sirimiri: «Peligroso» bidegorri en el paseo de Francia

El mercurio continúa subiendo y el bochorno aprieta, con las playasa rebosar y las piscinas como única alternativa

DV

San Sebastián

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:18

Bancos de Easo

Opina M. A.: «Creo que no pintan nada en este lugar los nuevos bancos-jardinera de la calle Easo. Van a ... crear mucha polémica porque esta es una zona de la ciudad como lo es la Parte Vieja, el Ensanche Cortázar, la plaza del Centenario y hasta la de Pío XII, que debería tener especial protección junto con el Paseo Nuevo, el Muelle, el paseo del Árbol de Gernika, el de Bizkaia, el río Urumea a su paso por la ciudad... En definitiva, todo lo que distingue a Donostia y forma parte de nuestro patrimonio al igual que lo hacen nuestras playas, montes y la isla».

