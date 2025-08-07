Sirimiri: «Peligroso» bidegorri en el paseo de Francia

Bancos de Easo

Opina M. A.: «Creo que no pintan nada en este lugar los nuevos bancos-jardinera de la calle Easo. Van a ... crear mucha polémica porque esta es una zona de la ciudad como lo es la Parte Vieja, el Ensanche Cortázar, la plaza del Centenario y hasta la de Pío XII, que debería tener especial protección junto con el Paseo Nuevo, el Muelle, el paseo del Árbol de Gernika, el de Bizkaia, el río Urumea a su paso por la ciudad... En definitiva, todo lo que distingue a Donostia y forma parte de nuestro patrimonio al igual que lo hacen nuestras playas, montes y la isla».

VPO para jóvenes

Reclama Haritz: «Me pareció muy esclarecedor el análisis que ofrecía el otro día el presidente de los API de Gipuzkoa. El mercado de la vivienda no funciona como el mercado de los melones. Cuando hace unos días apareció el Sr. Itxaso con el alcalde Goia anunciando nuevas cementadas en la periferia de la ciudad, me dio la sensación de que los que están al mando del tema no están a la altura del problema. Construir más en Donostia, Sr. Itxaso, no va a solventar el problema de la vivienda de la ciudadanía donostiarra, lo que en cambio va a provocar es una mayor saturación y menor calidad de vida en la misma. Señor alcalde, espero que defienda con inteligencia los intereses de los donostiarras y, ya de paso, garantice un equilibrio territorial en la construcción de VPO, que debe estar destinada exclusivamente para los jóvenes y las personas necesitadas de esta gran ciudad».

Bera Bera

Critica Ana: «El paseo de Bera Bera, en Aiete, se está convirtiendo en el nuevo basurero municipal. Algún vecino (y no vecino) se ha dedicado a vaciar su casa (dos frigoríficos incluidos) y dejar todo tipo de basura en mitad de la calle. Esto lleva así más de 10 días... El servicio de basuras no pasa o si pasa no lo recoge y esto se está convirtiendo en algo habitual. La basura se va acumulando hasta el punto de entorpecer el paso y resultar peligroso y sucio. ¿Hasta cuándo va a estar esto así? Se ha dado aviso, pero por aquí nadie recoge nada. Una vergüenza».

Servicio de taxi

Pedro Aramendia opina sobre el servio de taxi: «Infumable, es la palabra. No puede ser que la ciudad de San Sebastián, cosmopolita y turística, tenga un servicio de taxi así. A mí que me lo cuenten. Tiene que haber intereses detrás de todo esto porque si no debería prevalecer el bienestar público y no el interés privado. Como siempre nos fijamos en Bilbao, no sé por qué allí tienen servicio de taxis públicos, Uber y ahora Cabify y todo funciona a las mil maravillas. Es para hacérselo mirar, señores del consistorio».

Limpieza en Amezti

Alfonso López nos envía las siguientes líneas: «Como vecino de la calle Amezti, en Igeldo, quisiera conocer el motivo por el cual el servicio municipal de limpieza (sopladora, barredora, etc.) no pasa desde hace bastantes meses por el tramo de dicha calle comprendido entre el antiguo restaurante Buenavista y el edificio Olagu-gain, números 2 al 30, en tanto sí lo hace regularmente por el resto de la calle. Solicito una urgente solución o, en su caso, una explicación que justifique esta discriminación».