Critica Antxon: «Me ha producido enfado ver que en la obra recién terminada de la calle Easo se han dejado sin nivelar los pasos de cebra, dejando un bordillo de 2 centímetros entre la acera y la calzada. Eso indica una falta total de empatía hacia las personas con movilidad reducida de los técnicos de ETS y el Ayuntamiento. Espero soluciones y que lo tengan en cuenta en las futuras obras del Topo».

Sirimiri: Pasos de cebra sin nivelar en Easo

Jornada veraniega con cielos despejados, sol y aumento de las temperaturas

DV

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:50

Nulo mantenimiento

Comenta Maritxu: «Estas cosas son las que los donostiarras echamos de menos y pedimos a nuestro alcalde y concejales, ya sean del ... equipo de gobierno o de la oposición. En estos últimos años el nivel de deterioro de muchos elementos del mobiliario urbano donostiarra ha sido muy grande y el descontento de la ciudadanía parejo al mismo. Nunca hemos tenido los bancos de los paseos tan asquerosos, sin pintar, con sus clavos roñosos, al igual que las farolas (paseos de la Concha, Bizkaia, Gernika...). Los jardines feos y descuidados (Amara en su conjunto y en especial el parque Mentxu Gal, Araba, plaza Centenario, Sancho el Sabio, etc). Las calles ahora mismo están llenas de hojas que han caído hace una semana y no han sido recogidas, con peligro para bidegorris y paseantes. Calles con poca iluminación como la calle Prim creando inseguridad y con unas farolas que por lo visto están de adorno pues siempre están apagadas. En fin, que nos escuchen y subsanen estas deficiencias que es lo que de verdad demandamos los donostiarras».

Espacios grises

