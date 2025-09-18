Sirimiri: Pasos de cebra sin nivelar en Easo

Nulo mantenimiento

Comenta Maritxu: «Estas cosas son las que los donostiarras echamos de menos y pedimos a nuestro alcalde y concejales, ya sean del ... equipo de gobierno o de la oposición. En estos últimos años el nivel de deterioro de muchos elementos del mobiliario urbano donostiarra ha sido muy grande y el descontento de la ciudadanía parejo al mismo. Nunca hemos tenido los bancos de los paseos tan asquerosos, sin pintar, con sus clavos roñosos, al igual que las farolas (paseos de la Concha, Bizkaia, Gernika...). Los jardines feos y descuidados (Amara en su conjunto y en especial el parque Mentxu Gal, Araba, plaza Centenario, Sancho el Sabio, etc). Las calles ahora mismo están llenas de hojas que han caído hace una semana y no han sido recogidas, con peligro para bidegorris y paseantes. Calles con poca iluminación como la calle Prim creando inseguridad y con unas farolas que por lo visto están de adorno pues siempre están apagadas. En fin, que nos escuchen y subsanen estas deficiencias que es lo que de verdad demandamos los donostiarras».

Paseo de Igeldo

Denuncia L. A.: «La subida por el paseo de Igeldo parece un circuito de carreras para motos y coches. Unos metros antes de la subida a Erregenea hay un paso de cebra y el siguiente está en el albergue La Sirena. Las aceras son muy estrechas y en la curva del hotel Avenida no existe acera. Por lo que los vecinos de la zona y los ciclistas nos jugamos la vida, ya que los coches y las motos circulan a toda velocidad con total impunidad y el ruido suele ser infernal. Pedimos que se coloquen elementos para reducir la velocidad y dar prioridad a los que vivimos o paseamos por la zona de acceso a Lourdes Txiki».

Campaña publicitaria

Raquel se dirige a San Sebastián Shops: «Me dirijo a ustedes para expresar mi preocupación acerca de la reciente campaña publicitaria 'Las leyendas eligen Donostia', en la que se ha hecho uso de la inteligencia artificial. El problema no radica en el uso de la IA en sí, sino en el uso indiscriminado de la misma, que ha dado como resultado una campaña de calidad pobre y evidente a simple vista. De hecho, al basarse casi exclusivamente en IA, contradice su propio mensaje y perjudica la imagen del colectivo del comercio. Contratar profesionales locales, además de reforzar el mensaje de la campaña, habría dado un resultado de mayor calidad. De hecho, este no es un caso aislado: recordemos la campaña de los toros en Donosti, cuya imagen final, un helado en forma de toro, generó numerosas críticas. Espero que se reflexione sobre lo hecho y que en adelante se aseguren campañas profesionales y respetuosas con la ciudad y sus comercios».

Calle Antonio Arzak

Dice Juanjo Prieto: «Después de no tener respuesta a las quejas enviadas al Buzón de la Ciudadanía por el lamentable estado del asfaltado en la calle Antonio Arzak, me pregunto qué podemos esperar de nuestros políticos si no son capaces de gestionar los pequeños problemas que preocupan al ciudadano de a pie. ¿Por qué dan prioridad a los macroproyectos que mueven mucho dinero y no les interesan las reparaciones que facilitan el día a día del ciudadano?».

Perros sueltos

Escribe Laura: «Todos los días paseo por Cristina Enea y suelo ver perros sueltos en zonas donde sus dueños deben llevarlos atados. Hay animales silvestres que pueden ser atacados, ahora además hay crías de pavo. Ya atacaron a un cisne en una ocasión y lo mataron. Pienso que sería una buena idea que hubiera un guarda paseando para educar a personas que no respetan las normas».