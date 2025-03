Sirimiri: Paso de cebra peligroso en Gros

Denuncia A. Alarcia: «Esta foto es del paso de cebra de Secundino Esnaola a la altura con Gran Vía. El paso tiene inclinación, un desnivel e incluso agujeros. Si no llueve ya es peligroso, pero con lluvia, es una proeza cruzarlo. Hace unos días, mi madre se tropezó con el agujero y se cayó. Aprovecho para dar las gracias a los comerciantes y viandantes que le socorrieron».

Vázquez Montalbán

Denuncia Adrián Pérez: «En referencia al asunto del que se ha venido hablando sobre pinchazos a vehículos de no residentes en Vázquez Montalbán, ... como vecino de esta calle quiero denunciar la insostenible situación de los vecinos que se las ven y se las desean para aparcar sus vehículos ante la inundación de coches, furgonetas y caravanas que aparcan aquí porque es gratis en lugar de pagar sus correspondientes viñetas en sus lugares de residencia. Por no hablar de los estudiantes y trabajadores que acuden al Antiguo a diario y ocupan toda la calle. Lo de las caravanas y la gente que deja su flotilla de furgonetas como si fuera un polígono, o los que ocupan el sitio de la caravana con el coche permanentemente, es caso aparte. En esta ciudad hay una ordenanza de estacionamiento de autocaravanas y otra de estacionamiento con unos límites. ¿Por qué no se cumple en esta calle? Responsables del Ayuntamiento, por favor, nunca una calle de San Sebastián necesitó tanto la implantación de la OTA».

Sorteo de barandillas Comenta F. R.: «Se nos comunica el próximo sorteo de módulos de barandilla de La Concha. Una excelente noticia, que queda agriada por el pago de 185 euros por ella. En realidad, entramos en un sorteo para 'comprar' un módulo. Esa obra integra una partida ya presupuestada, cobrada a los donostiarras de antemano con sus impuestos y pagada a la empresa correspondiente. Habrá que quitar capas de pintura o deterioros, volverla a pintar e ir a recogerla. Y encima, pagar 185 euros, para que a los 'agraciados' nos toque pagar el doble por ella. No estaría mal que esta Alcaldía regalase a los donostiarras ese recuerdo, siendo de los que más impuestos pagamos, como ha regalado otros tramos a algún pueblo andaluz para su paseo marítimo. Señor alcalde, concejales, no sólo hay que acordarse de los ciudadanos en las elecciones y en los momentos de apretarles el bolsillo. Hay otras muchas actividades que ustedes subvencionan muy alegremente». Tasa turística Escribe Maite: «Me parece lamentable por parte de los partidos políticos y de las instituciones vascas que, desde 2012 en que se planteó la tasa turística en esta ciudad, a día de hoy sigamos sin ese importante recurso económico que se aplica en cualquier destino al que una vaya de viaje. No se puede entender la desidia, la falta de voluntad o el hecho de que algo que concierne principalmente a una ciudad como San Sebastián deba ser decidido en Lakua. Y, para colmo, resulta que no está claro que los ingresos de la tasa vayan a repercutir en esta ciudad íntegramente... Vamos a ver, es de justicia defender que quien sufre las (múltiples) molestias de la actividad turística decida dónde destinar ese dinero extra a modo, aunque sea, de compensación parcial». San Bartolomé L. A. expone: «Reconforta leer artículos con fundamento y argumentos que demuestran respeto a la inteligencia y rigor en el tratamiento, como el del Sr Peñalba. Reconforta saber que la asociación Erdian Bizi va a apoyar el recurso de Odón Elorza. Y reconforta especialmente saber que esa misma asociación va a denunciar ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública la alarmante falta de respeto hacia personas por el hecho de demostrar preocupación por el futuro de la ciudad. Del 'club del no' hemos pasado al 'hay que saber retirarse' como argumentos de debate. Muchos esperan algo más».

